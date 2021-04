H1dalgo mete miedo en la eLaLiga Santander Cup

La eLaLiga Santander Cup ha arrancado con un escenario previsible por todos. Los 8 equipos participantes han puesto toda la carne en el asador en unos encuentros donde el regate, el gol y la contundencia han estado presente.

Pese a que las apuestas de los fans se hayan cumplido, ha habido sorpresas en los cuartos de final y tanto Neat como Pepeelbotellu se caen en este bracket.

Lo que no es posible es que todos pasen y aquí los fallos no se perdonan. El primer partido entre los chicos de DUX Gaming, Neat y Gravesen. El del Valladolid no tuvo la tarde y se le vio impreciso y falto de ideas. Tanto la ofensiva como la creación de juego les fallaba a la hora de sacar adelante el juego de los suyos. Por su parte, a Gravesen le salía todo. Su Ronaldinho y Cruyff marcaron los primeros dos tantos del partido de ida dejando el marcador por 2-1. Además, la amenaza de Dembelé en la parte de arriba volvía loco a Neat que con los desmarques que tiraba y la claridad con la que chutaba a puerta, poco más podía hacer. El segundo tiempo siguió en la misma sintonía cuyo tilteo para el pucelano se hacía cada vez más incisivo. El 4-2 para el jugador del conjunto maño se acabó materializando y de esta forma pasaba Gravesen a las semifinales.

El Levante y el Sevilla ponían el picante en un partido frenético. Tanto Maestro como Pepeelbotellu no terminaban de encontrar la cámara perfecta ni los ajustes necesarios para empezar enlenteciendo el comienzo del encuentro. No obstante, en cuanto consiguieron establecer la configuración tan clave en estos partidos poco después se abrió la lata con un gol de Essien por parte del conjunto sevillista. Por su parte, el equipo granota no se amedrentaba haciendo un partido muy hiriente por bandas en las que no faltaron las ocasiones. Finalmente, el 2-1 para el Levante acabó valiendo en el marcador que dejaba paso a una segunda parte en la que MaestroSquad sentenció el encuentro a base de goles y una sangría continua en la red. Sin embargo, tal fue la igualdad entre ambos que el marcador acabo por 7-6 a favor del francés que no pudo resolver el encuentro hasta los minutos finales.

Con la primera semifinal resuelta llegaba el turno de Adriman y DanielAguilar. Los dos vienen de hacer un torneo muy satisfactorio dentro de la eLaLiga Santander y el choque entre ambos así se hizo ver.

El Real Oviedo pronto abría la lata y cerraba el primer partido por 4-0. Adriman aplacaba al del sur de Madrid sin ninguna piedad. Abría bandas, destrozaba la red e iba con todo sin dejar pensar a Daniel Aguilar que consiguió maquillar el resultado en el segundo partido con un 2-3 que le valía al del conjunto carballón para pasar de ronda.

El partido final y el que cerraba los cuartos de final llevaba la fase a poner el foco en H1dalgo. El campeón de la eCopa firmo un 9-2 contra adriidomenech en el que el jugador del logroñés reconoció estar falto de ideas y con muchas complicaciones para llevar su juego a escena. Además, el jugador del Villarreal tuvo su tarde viendo el por qué había sido el campeón de la copa de la RFEF. Tanto la pizarra ofensiva como defensiva le salía, fue más decisivo en cada regate que llevó a vender la defensa del conjunto riojano en varias ocasiones.

Gravesen y MaestroSquad y Adriman e H1dalgo cerrarán esta tarde las semifinales y finales de la copa de la eLaLiga Santander. Cada vez se ve más nivel en este tipo de torneos y es que los equipos y jugadores que están destacando lo hacen con un criterio y determinación impecables.