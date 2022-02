Ibai estalla por la última derrota de KOI y se sincera en Twitter

KOI no pasa por un buen momento. El equipo de Ibai Llanos y Piqué cuenta hasta la fecha en la Superliga con 8 derrotas frente a las 6 victorias que han logrado. En el día de ayer, los morados se enfrentaron a G2 Artic, sumando una nueva derrota que otras cosas no ha gustado nada a Ibai.

Con una más que complicada entrada en los playoffs, el Gigante Noble ha dedicado unas palabras a su equipo y todos aquellos que lo apoyan diariamente. Eso sí, el streamer tuvo que borrar un mensaje en Twitter y en el que calificaba de suspenso el partido que su equipo había jugando con G2 Artic. "He borrado el tweet anterior porque creo que no he sabido expresar bien lo que siento y no me gusta que se quede ahí. Creo que me he equivocado"; destacaba.

Ibai resaltó la actitud de KOI en todo momento, tanto fuera como dentro de las partidas. "Paso todo el día con los chavales. Les intento ayudar en todo lo que puedo. Son chavales absolutamente geniales a nivel personal y me apetece morir con ellos. Cada noche paseamos durante horas y no sabéis la ilusión que tienen por ganar. Vamos a intentar darlo todo hasta el final"; destacaba en la red social.

Ibai quiso dejar claro que los jugadores no están bajo presión, como muchos han expresado al streamer. "No creo que sea ese el problema", señalaba al respecto. KOI se verá las caras con UCAM Tokiers en su próximo encuentro. Un partido que podría servir a los de morado para recuperar algo de confianza tratándose del último clasificado en la tabla.