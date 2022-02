Ibai pide a los más jóvenes que estén informados sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, aunque no sea su país

El conflicto entre Rusia y Ucrania no sólo ha ocupado decenas de horas en TV y radio, o dejado miles de mensajes en redes sociales y foros. Los streamers no han querido dejar pasar por alto dedicar algunos minutos a hablar del que sin duda es el tema de conversación. Uno de ellos ha sido Ibai, quien ha dedicado unas palabras a sus espectadores.

Ibai destacó que ha pasado horas a informarse sobre el conflicto, su origen, los países involucrados y charlar con su primo sobre ello. "Es necesario saber qué está pasando en el mundo aunque no esté en mi país, pero a pesar de estar informado y hablando con mi primo a quien le molan mucho este tipo de temas, no tengo una opinión lo suficientemente formada para hablar aquí en directo"; destacaba.

Ibai hizo un llamamiento a todos los jóvenes, destacando los puntos positivos que puede aportar estar informado sobre lo que ocurre en el resto del mundo. "Animo de verdad a que vosotros lo hagáis, está bien estar informado, entenderéis muchas cosas. Igual alguno me dice "Ibai a mi me suda la p**** quiero jugar a 'Call of Duty' pues hombre, no te voy a obligar a que veas el conflicto de Rusia y Ucrania".

Otro punto que Ibai ha querido destacar es el hecho de todos aquellos usuarios que, de modo alarmista, hablaban de una hipotética Tercera Guerra Mundial. "La vida continúa, tu padre tiene que ir a trabajar, tu madre tiene que ir a trabajar. He leído a gente decir que ya había Tercera Guerra Mundial y que nos íbamos a morir todos. Por favor, un poco de calma".

Para romper un poco el hielo ante la seriedad del tema, Ibai mostró una de las últimas travesuras de su perra. "Para drama lo que me he encontrado esta mañana"; decía mientras enseñaba la foto de Nana quien había construido un 'búnker' en el jardín.