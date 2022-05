‘League of Legends’ confirma el aumento de dificultad en sus teamfights con la próxima actualización

Riot Games sigue buscando nuevas formas de sorprender a los jugadores de ‘League of Legends’. Para esto no solo nos proponen series para conocer mejor a los personajes o incluso un interesante salto de la obra a dispositivos móviles. Con intención de seguir llamando la atención de los jugadores, la compañía adelanta novedades de cara a una gran actualización de ‘League of Legends’ y adelantan que vienen grandes cambios.

Como se ha confirmado en la nota de prensa de la futura versión 12.10 del MOBA, la compañía adelanta que habrá un importante cambio en el ritmo de las partidas. Según indica la compañía, las partidas a partir de ahora tendrán una mayor durabilidad debido a unos ajustes realizados en sus personajes. De este modo, parece que se anima a los jugadores a buscar mejores estrategias de cara a enfrentarse a los rivales.

League of Legends | Riot Games

Tal y como afirman en las novedades, los jugadores tendrán que atacar más veces para poder acabar con los rivales. Esto se debe a que habrá cambios en las estadísticas de vida básica, la vida por nivel, la armadura por nivel así como la resistencia mágica por nivel. Con esto buscan que las partidas sean mucho más completas. Después de todo, afirman que con esto creen que se permitirá a los jugadores probar de verdad su habilidad al darles más oportunidades de contraataque así como de disfrutar de unas jugadas mejor llevadas.

Si bien es posible que este cambio traiga consigo sorpresas para los jugadores en lo que respecta a tener que aprender de nuevo a jugar, la compañía se muestra segura de cara a que la experiencia será mucho más satisfactoria. Así es que, por el momento, tendremos que seguir esperando a comprobar todas las novedades que esta actualización implementará y cómo se adaptarán los jugadores en el momento de su estreno.