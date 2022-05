La copia falsa de ‘League of Legends’ para móviles se enfrenta a una demanda millonaria

Para muchos jugadores, el nombre de Riot Games es más que reconocido. Se trata del nombre de unos de los estudios de videojuegos más conocidos por ser los creadores de ‘League of Legends’, el exitoso MOBA que pone a prueba la habilidad de los jugadores incluso en el mundo de los eSports. Si bien este éxito podría ser una gran noticia, al estudio también le trae una serie de problemas.

Fue en el año 2018 cuando la compañía Riot Games denunció a Shangai Moonton Technology Co. alegando que su juego ‘Mobile Legends: 5v5’ era un plagio directo de ‘League of Legends’. Esta demanda fue presentada en aquel momento en el Juzgado Central del Distrito de California, lo que sirvió de excusa para el juez federal para indicar que no tomaría el caso debido a que China entonces era la mejor jurisdicción para atender el caso. Después de todo, la compañía Moonton posee su sede en Shangai.

Sin embargo, esto no fue un impedimento para que Riot Games decidiese seguir adelante, esta vez contando con la ayuda de Tencent. Después de todo, recordamos que el gigante tecnológico chino posee Riot Games. De este modo, con una exitosa intervención, el caso fue ganado por Riot Games por un valor de 2,9 millones de dólares contra Moonton y su CEO. Sin embargo, parece que millonada no ha sido suficiente ya que las compañías volverán a verse las caras.

Nuevo caso de denuncia por una supuesta copia

Tras esta denuncia, desde Moonton optaron por hacer modificaciones a su obra para transformarla en ‘Mobile Legends: Bang Bang’. Esta obra se encuentra en el puesto 67 en la categoría de estrategias y, nuevamente, parece repetirse la historia. Desde Riot Games afirman que buscan para a Moonton en su deliberada y sostenida campaña para aprovecharse de los derechos de Riot Games con su videojuego ‘League of Legends: Wild Rift’ y su contenido.

En la demanda recogen que la compañía ha estado actualizando su juego para copiar elementos de la obra, continuando con un ciclo en el que incluso recogen elementos como el arte del juego. Y según parece, esta demanda podría no solo limitarse a Norteamérica, sino también a China para, de este modo, conseguir la atención de los jueces y parar cuanto antes el caso. Después de todo, la demanda de Riot Games está bien documentada y parece tener motivos suficientes para ganar.