Un jugador profesional de 'League of Legends' denuncia la homofobia en los eSports

El mundo de los eSports no deja de crecer, ofreciendo todo tipo de oportunidades a los jugadores para poder competir y buscar que estos muestren al mundo abiertamente su habilidad en el juego. Dentro del mundo de los deportes electrónicos son muchos los juegos que destacan, encontrándose nombres como el de ‘Overwatch’, ‘DOTA2’ o uno de los más populares, ‘League of Legends’.

A la hora de ver competir a los equipos en ‘League of Legends’ nos encontramos con varios nombres conocidos, a pesar de que uno de los más escuchados en los últimos días es el de Vincent Wang “Biofrost”. Este se trata del actual support del Team Dignitas en la LCS, la máxima competición norteamericana del famoso MOBA. Sin embargo, no ha sido su calidad de juego lo que le ha hecho destacar, sino que se ha declarado abiertamente gay y ha querido denunciar la homofobia dentro del mundo de los eSports.

Una declaración muy personal para tratar de solucionar el problema

Ha sido mediante sus redes sociales donde el jugador ha querido hablar abiertamente no solo con sus seguidores, sino con todos aquellos que disfrutan del mundo de los eSports para mostrar los problemas existentes. Y es que, tal y como indica en el mensaje, declara que es gay no porque sienta que le debe una explicación de su vida personal al mundo, sino porque quiere que haya más conciencia sobre los problemas que se presentan en la comunidad de los deportes electrónicos.

Según ha revelado el jugador, si bien él disfruta de la competición y de los videojuegos, la situación no ha sido siempre cómoda. De hecho, indica que a lo largo de su carrera ha tenido que aguantar todo tipo de gestos, insultos y comentarios homofóbicos por parte de los equipos. “En casi todos los equipos que he estado, escuché comentarios homofóbicos de mis compañeros o del personal y me sentí incómodo, incluso con miedo de perder mi trabajo si decía la verdad”.

Mostrando la realidad de muchos jugadores

Afirma que este caso que muestra con su historia no es único, que hay más jugadores que se encuentran en esta misma situación. “La industria de los videojuegos está plagada de sexismo, prejuicio y homofobia”. Por ello, ha querido desvelar la realidad, quitar un velo de los ojos para tratar de aclarar que hace falta educar a las personas en los deportes electrónicos para encontrar una conducta que sea adecuada para todos.

Desde que este importante comunicado ha sido publicado, el jugador ha recibido un gran apoyo por parte de la comunidad de los jugadores e incluso de otros jugadores como Doublelift o Bjergsen. Por supuesto, su propio equipo manda un gran apoyo a Biofrost quien, anteriormente, ha sido conocido por ser el campeón de la LCS en varias ocasiones, donde ha destacado por su habilidad en el campo de batalla.