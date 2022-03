'Rainbow Six: Siege' en móviles sería una realidad, según un insider

Le ha costado, pero con el paso de los años 'Rainbow Six Siege' se ha convertido en uno de los shooters más jugados del mundo, contando con una importante presencia en la escena competitiva. Tras arrasar en consolas y ordenadores; el videojuego de Ubisoft estaría preparando su salto a los dispositivos móviles.

Así lo asegura el reputado insider Tom Henderson, conocido por sus filtraciones de 'Call of Duty' y la saga 'Battlefield'. A través del medio eXputer, el periodista ha destacado que la compañía gala ya estaría metida en faena para traer el videojuego a dispositivos móviles, con una inminente fecha de presentación.

Y es que según ha apuntado Tom, sería el próximo 6 de abril cuando Ubisoft presentaría el videojuego. 'Rainbow Six Siege Mobile', nombre provisional con el que se le conocería, tendría prevista su fecha de lanzamiento para smartphones en 2023, siendo un desarrollo conjunto entre Tencent y la propia Ubisoft.

Rainbow Six Siege | Ubisoft

No hay más detalles al respecto, aunque eso sí, Tom Henderson no ha sido el único que ha desvelado esta información. De acuerdo a otra fuente que también habría confirmado la noticia, 'Rainbow Six Siege Mobile' tiene todas las papeletas para convertirse en un título a tener en cuenta por los amantes de la obra original, pero también entre aquellos menos fan. Habrá que seguir las pistas de cerca y esperar la confirmación oficial por parte de Ubisoft.