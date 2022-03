Un desarrollador de Ubisoft critica sin tapujos la puntuación entre otros elementos de 'Elden Ring'

'Elden Ring' es el juego de moda. Lo nuevo de From Software está arrasando en ventas, logrando un grandísimo impacto en redes sociales y foros. Los creadores de 'Dark Souls' han logrado crear una obra maestra, encumbrando la aventura a una de las mejores de la historia según la prensa especializada y el público.

No obstante, y como suele ocurrir, hay opiniones para todos los gustos. Algunos usuarios no han dudado en expresar su desacuerdo con ciertas mecánicas y elementos de 'Elden Ring'. Dentro de esta categoría, diversos desarrolladores de estudios como Ubisoft o Guerrilla Games han criticado tanto la interfaz como el diseño de misiones del RPG de From Software.

Ahmed Salama, desarrollador de HUD en títulos como 'Battlefield 2042'. Ahmed, a través de su cuenta en Twitter y en respuesta a un desarrollador de Ubisoft Stocolmo, critica la puntuación de 97 recibida a 'Elden Ring' en Metacritic; además de su sistema de interfaz. A ellos se suma también Blade, diseñador senior de misiones en Guerrilla Games.

El creativo, que ha trabajado en el recientemente estrenado 'Horizon Forbidden West', ha criticado en este caso el sistema de misiones de 'Elden Ring'. Blake, poco después de publicar el tweet, decidía 'cerrar' su cuenta de Twitter dejándola sólo visible para sus seguidores.

Jason Schreier, ex de Kotaku y ahora en Bloomberg, no ha dudado en salir a la palestra para aprovechar la situación y publicar una divertida imagen extraída de Reddit de cómo sería 'Elden Ring' según Ubisoft. El popular insider ha mostrado una captura del videojuego de From Software con una interfaz al más puro estilo 'Assassin's Creed', una imagen que no ha tardado en hacerse viral en Twitter.