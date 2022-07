Las skins de Goku y Vegetta en 'Fortnite', casi confirmadas

Estamos cada vez más cerca de tener 'Dragon Ball' en 'Fortnite'. Es uno de los eventos más solicitados desde hace meses para el battle royale, pero desde la última actualización del videojuego todo apunta a que en apenas unos días podríamos salir de dudas.

Y es que algunos de los insiders y dataminers más populares del battle royale han encontrado claros indicios de que el videojuego de Epic Games estaría a nada de presentar el esperado evento que confirme la presencia de personajes de Dragon Ball en 'Fortnite'.

¿Y quienes serían estos personajes? Te estarás preguntando. Nada más y nada menos que Goku, Vegetta y Beeru, cada uno con sus correspondientes skins y complementos; así como un evento con temática de 'Dragon Ball', como no podía ser de otra manera. No serían los únicos personajes en aterrizar en 'Fortnite'. Un cuarto luchador llegaría al videojuego, aunque por ahora los dataminers no han conseguido encontrar las referencias al mismo.