Top 5 momentos del verano 2021

El verano es una de las épocas que todo el mundo espera con ansia. Los viajes y las noches de verano son algunos clásicos que la gente ama y cualquiera a quien se le pregunte tiene un gran recuerdo de ello.

En el caso de los esports, estas memorias han pasado por muchos a través de momentos estelares en Twitch donde las competiciones y torneos entre streamers han puesto la felicidad y entretenimiento en muchos. En este artículo vamos a repasar algunos de éstos:

El Summer Split de la Superliga de Vodafone Giants

Con todo cuesta arriba y un ambiente enrarecido, Vodafone Giants ha remado contra viento y marea hasta lograr llevarse su séptima Superliga. La final de infarto contra UCAM puso en pie a los aficionados que no salían del asombro tras una campaña en la que se metieron en playoffs in extremis y superaron un bracket que no se presentó nada fácil.

CREAM Real Betis, Movistar Riders y por último los universitarios de UCAM fueron sus rivales de lujo que dieron mayor mérito a su victoria.

Doble corona para un MAD Lions intratable

Los leones tuvieron un Split primaveral de la LEC magnifico. Elyoya se consagraba como uno de los rookies más interesantes de la escena y todo apuntaba a que los leones darían un espectáculo en el MSI.

No obstante, toda especulación y posibilidad al alza fue altamente superada durante el Split de verano donde los leones fraguaron una temporada regular en la que ya ninguno es más débil que el otro. Como guinda del pastel, llegaron a unos playoffs donde Rogue se colgaba el cartel de favorito y nadie descartaba a Fnatic como segundo posible candidato.

Sin embargo, el guion se mantuvo bajo la filosofía del partido a partido y los de Armut consiguieron cerrar un 2021 perfecto en la LEC con el segundo trofeo de la liga franquiciada. Las previsiones del equipo son llegar, al menos, a las semifinales de los Worlds, un reto muy ambicioso, pero nada descartable.

Por contraparte, el proyecto arribista de G2 acabó deshilachándose hasta el punto de una posible reestructuración y una marcha prematura del que llegaba como gran estrella del equipo, Rekkles.

BDS pasa por caja y toma la plaza del Schalke en la LEC

Siguiendo en la liga franquiciada, los mineros se despiden de ella tras los graves problemas económicos por los que pasa la entidad deportiva. El descenso del equipo de fútbol y la falta de argumentos de juego del quinteto de la LEC han provocado una venta de la plaza que BDS no ha dudado en reclamar. Tras pagar los 26.5 millones que costaba esta, el próximo Split podremos disfrutar del conjunto suizo en una de las ligas más importantes de la escena competitiva del MOBA.

VALORANT no tiene que envidiar las audiencias de LoL

Tras un año de recorrido, uno de los partidos más seguidos en todo este tiempo ha sido el jugado entre Vodafone Giants y G2 Esports en la VCT Masters Challengers. La lucha por una de las plazas de la fase final se jugaba entre 2 de los equipos que más seguidores cuentan en los esports hasta el punto de que su retransmisión en el canal oficial de la LVP en Twitch fue seguido por algo más de 50.000 viewers en el que vieron cómo los samuráis destrozaban en una remontada de sets a unos gigantes dignos que consiguieron darle el primer golpe.

Ibai lo volvió a hacer y esta vez con Pokémon

Hablando de Twitch, Ibai no entiende de retos ni de proyectos imposibles. Durante la última semana de junio 16 parejas de streamers llegaron a la región de Kanto donde se pusieron en la piel del protagonista para conseguir terminar el juego en un locke de 20 vidas. Al finalizarlo se disputaron los choques entre ellos hasta que finalmente, BarbeQ se hizo con la victoria ante un Silithur que bien amedrentaba con el equipo que llevaba.

Tras cerrar agosto, el telón del verano empieza a caer y toca despedirse de una estación que ha dejado un buen sabor de boca para todos los amantes de los streams y las competiciones de esports. Con la vuelta al cole toca disfrutar de otros torneos y ver quién llega mejor a un otoño e invierno que seguro no decepciona a nadie.