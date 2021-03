Géneros: Acción | Aventura | Fantasía

Desarrollador: Luminous Productions

Plataformas: PC | PlayStation 5

Textos: Español

Voces: Inglés

Un jugador

Fecha de lanzamiento: Por determinar

PEGI: Por determinar

Forspoken | Square Enix

En verano de 2020, Square Enix nos dejaba claro que trabajaba en algo grande, en un mundo fantástico donde una poderosa protagonista tiene que enfrentarse a grandes peligros. Pero realmente nunca llegamos a imaginar cómo de grande podría ser la propuesta hasta ahora.

Anteriormente conocido como Project Athia, finalmente Square Enix lo bautizó como Forspoken. Se trata de un ambicioso proyecto en el que los jugadores se encuentran con una experiencia que promete ser totalmente nueva. Y es que nos llevará a un gran mundo repleto de magia y todo tipo de criaturas imponentes.

Forspoken | Square Enix

El juego nos llevará a conocer a una valiente protagonista que no dudará en usar su magia para poder oponerse a los grandes peligros que se le presenten. Eso sí, debes saber que no solo verás a un personaje completo, sino que será un personaje cuya finalidad es la de encontrar su puesto en un mundo donde no sabe dónde puede encajar.

Estarás ante un gran mapa repleto de belleza y consternación, donde podrás vivir grandes aventuras y, por supuesto, todo tipo de acción. Pero lo mejor será que podrás ver imponentes criaturas como dragones cuya gran presencia no debes pasar por alto en ningún momento.