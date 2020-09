Géneros: Acción | Hack and Slash

Desarrollador: Koei

Plataformas: Nintendo Switch

Textos: Español

Voces: Español

Un jugador

Multijugador

Fecha de lanzamiento: 20 de noviembre de 2020

PEGI: +3

Hyrule Warriors: La Era del Cataclismo | Nintendo

Uno de los títulos más elogiados de los últimos años de Nintendo es, sin lugar a dudas, The Legend of Zelda: Breath of the Wild. La obra de la compañía japonesa ofrecía a los jugadores un nuevo enfoque para la saga y, sobre todo, una historia que dejaba con una gran dosis de preguntas, sobre todo con los sucesos anteriores.

Por ello, con intención de dar a los jugadores las respuestas esperadas y ofrecerles una forma de profundizar un poco más en los personajes, llega a Nintendo Switch la espectacular propuesta de Hyrule Warriors: La era del cataclismo. Una obra que, aunque separada un poco de la saga, tiene mucho que ofrecer.

Con el desarrollo de Koei, la compañía ofrecerá a los jugadores la oportunidad de disfrutar de una gran dosis de acción. Todo esto con una obra protagonizada por Link y los héroes capaces de manejar a las bestias divinas. Por ello, tenemos la oportunidad de conocer mejor a esos personajes que, en la obra principal, tenían apariciones puntuales.

El videojuego nos dará la oportunidad de enfrentarnos al mal, a imponer nuestra fuerza contra Ganon y sus secuaces. Eso sí, teniendo que revivir algunas de las escenas más espectaculares y descubrir la verdad ante todo el mal que asola a Hyrule. Y donde la princesa trata de oponerse a que los habitantes caigan frente al mal.