Pokémon UNITE: Consejos básicos para dominar tus partidas y ganar

Desde que se confirmó su existencia, Pokémon UNITE se ha convertido en todo un gran éxito. Jugadores que no han perdido la oportunidad de disfrutar de la propuesta antes incluso de su lanzamiento con la llegada de la beta, otros que han buscado formas de acceder a la descarga antes de su lanzamiento y, por supuesto, aquellos que se han preparado de antemano con la guía para principiantes de Pokémon UNITE para tenerlo todo bajo control.

Pero a la hora de jugar, y tal y como sucede con todos los MOBA, es importante tener una buena estrategia, pensar muy bien los pasos a realizar y no perder la oportunidad de mejorar constantemente. Por ello, vamos a contarte algunos pasos para empezar a jugar o poder mejorar a la hora de participar en las partidas para, de este modo, conseguir grandes resultados.

No te saltes los tutoriales de Pokémon UNITE

Puede parecer una tontería y, de hecho, hay una tendencia lógica a evitar los tutoriales puesto que siempre tenemos la sensación de que no nos van a enseñar nada nuevo. O incluso que no nos van a enseñar nada que no vayamos a aprender a base de jugar. Lo que debes tener en cuenta es que, a pesar de ser un MOBA, la obra cuenta con mecánicas únicas que es mejor que aprendas con la mejor ayuda.

Pokémon UNITE | The Pokémon Company

Si bien esto puede no parecerte una razón suficiente para jugar, es posible que te convenza un poco más la idea de saber que hay interesantes recompensas. De hecho, podrás conseguir un total de 4.800 monedas, una cantidad bastante interesante si tienes en cuenta que los Pokémon tienen un valor entre 6.000 y 10.000 monedas.

¿Tienes recompensas disponibles? Reclámalas

A medida que vayas jugando, comprobarás que tienes distintas misiones que completar. Estas normalmente irán de las partidas que juegas, de los tutoriales que realizas e incluso de los Pokémon que utilizas. Simplemente tendrás que dirigirte a la sección marcada con una notificación y ahí reclamar la recompensa.

Aunque te guste un Pokémon, piensa bien si debes comprarlo

Como bien hemos dicho, Pokémon UNITE cuenta con una base de mecánicas distintas al resto de MOBA. Esto se marca también con los Pokémon que, a pesar de que pueda encontrarse su favorito, es posible que no te guste demasiado a la hora de jugar. O, incluso, que este vaya a estar en unos días gratis, ya sea por recompensas iniciales como a la hora de subir el Nivel de Entrenador. Así es que, antes de dirigirte a comprar, mira bien las opciones que vas a tener gratis. Gastar monedas por gastar no va a traer nada bueno.

Pokémon UNITE | The Pokémon Company

Prepárate antes de tu combate

Por supuesto, cuando vas a jugar, es sumamente importante que te tomes tu tiempo en mirar los Held Items. Se tratan de accesorios que aportan efectos especiales durante el combate al Pokémon. Una propuesta interesante, sobre todo cuando estás comenzando.

Tras elegir el modo de juego, piensa bien el Pokémon que quieres usar

Como bien hemos dicho, cada Pokémon tiene su ventaja y desventaja, tratándose de una propuesta en la que debes evaluar si un Pokémon se adapta bien al estilo de juego que te gusta realizar o, incluso, si se combina bien con tu equipo. Además, es importante que te fijes en esos Pokémon que tienen una flecha justo en la parte superior derecha ya que estos cuentan con beneficios extras.

Trabaja siempre en equipo

Por supuesto, uno de los más puntos más importantes de esta propuesta es la importancia de trabajar en equipo. Debes tener en cuenta que no eres tú solo en el lugar, sino que debes trabajar con tus compañeros codo con codo para, de este modo, poder mejorar y hacerte con una cantidad mayor de puntos. De hecho, es más importante todavía saber que por apoyar a tus compañeros y conseguir ayudarlos a superar a los enemigos, podrás ganar puntos extra. Incluso convertirte en el mejor de la partida.