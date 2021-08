Pokémon Unite: Cómo evolucionar a los Pokémon y cuáles pueden hacerlo

Pokémon Unite se ha convertido en uno de los grandes fenómenos dentro del mundo de los videojuegos. Y no es de extrañar puesto que estas criaturas nos han demostrado que no les importa afrontar nuevos retos pues saben superarlo con creces. Por ello, en este juego donde el trabajo en equipo es fundamental, es necesario saber cómo mejorar a nuestra criatura para que sea efectiva en el combate.

Uno de los primeros aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de combatir es que algunos de los Pokémon que están presentes en la plantilla tienen la posibilidad de evolucionar mientras que otros ya aparecen evolucionados desde el principio de la partida. Eso sí, no pienses que eso les ventaja respecto al resto puesto que eso está lejos de la realidad. A continuación vamos a comentarte todo lo que necesitas saber sobre las evoluciones.

Pokémon UNITE | The Pokémon Company

¿Pueden evolucionar todos los Pokémon de Pokémon Unite?

A pesar de que en un principio parecía que sería posible, nada más lejos de la realidad. No todos los Pokémon tienen la posibilidad de evolucionar, como es el caso de Pikachu que no puede evolucionar a Raichu. Una forma de saber si un Pokémon puede evolucionar o no irá determinado en su carta, por lo que un ejemplo claro de evolución es Charizard, quien comenzará como Charmander.

Otro caso que no puede evolucionar es Lucario, quien directamente aparecerá evolucionado. Aunque debes saber que esto no le dará ningún tipo de beneficio ni ventaja, sino que tendrá que ir mejorando al igual que sus compañeros.

Cómo conseguir puntos para poder evolucionar

Para conseguir evolucionar a nuestro Pokémon no tenemos que hacer grandes maniobras, sino jugar para ir subiendo de nivel y, con ello, conseguir que se evolucionen. A medida que vayas derrotando a Pokémon salvajes o incluso a enemigos, irás ganando puntos de experiencia que, finalmente, se mostrarán en una subida de nivel y, al llegar al punto adecuado, verás que tu Pokémon evoluciona automáticamente.

Por supuesto, esto es realmente bueno ya que nuestro Pokémon podrá aprender una serie de ataques que únicamente están disponibles al evolucionar. Y lo mejor es que, aunque pierdas en batalla, tu Pokémon reaparecerá con su forma evolucionada.

Pokémon UNITE | The Pokémon Company

¿Es posible empezar una partida con el Pokémon ya evolucionado?

Al igual que te indicamos que no todos los Pokémon pueden evolucionar, también te indicamos que ningún Pokémon comenzará ya evolucionado excepto en casos de Pokémon que ya no pueden modificarse como es el caso de Zeraora o Lucario. Aunque eso sí, se espera que más adelante aparezca alguna nueva característica o propuesta.