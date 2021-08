Zelda: Skyward Sword HD presenta un bug que obliga a los jugadores a reiniciar su partida

Desde su estreno, parece que The Legend of Zelda: Skyward Sword HD apunta a ser un gran éxito en Switch. Sin embargo, la experiencia no ha sido completamente satisfactoria para todos los jugadores. De hecho, mientras que algunos disfrutan de la historia de los orígenes de esta emblemática saga, otros tantos viven este regreso con ciertos problemas, tal y como han reportado varios jugadores.

Según indican varios jugadores, un bug dentro de la obra hace que no puedan seguir avanzando en su partida, obligándolos a reiniciar su partida. Y aunque a algunos se les ha solucionado simplemente reiniciando la consola, para otros tantos el problema persiste. Eso sí, a todos se les ha presentado el glitch en el mismo lugar. Todos al pasar por la Refinería de Lanayru.

En una parte específica del juego, se pide al jugador que mueva una caja en varias direcciones. Todo para que este sea capaz de crear una plataforma. Si bien esto tendría que ayudar a llegar a una zona más alta, por desgracia para algunos, ha causado problemas. De hecho, algunos indican que la caja ha llegado a quedarse atascada en una zona de la que no pueden sacarla y simplemente ya no pueden progresar.

Si bien para algunos jugadores esto se ha solucionado fácilmente a partir de reiniciar la consola, otros se han visto obligados a empezar de cero. Una idea que, sin duda, no satisface demasiado a los jugadores, sobre todo cuando ya han avanzado una gran parte. Sin embargo, se espera que muy pronto la compañía lance una actualización con la que corrija este error. Aunque, como ya hemos indicado, no es un problema que se presente para todos los jugadores.