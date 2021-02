Géneros: Acción | Aventura

Desarrollador: Hazelight Studios

Plataformas: PC | Xbox One | PlayStation 4 | Xbox Series | PlayStation 5

Textos: ---

Voces: ---

Un jugador

Multijugador

Fecha de lanzamiento: 26 de marzo de 2021

PEGI: +16

It Takes Two | Electronic Arts

Las aventuras cooperativas siempre tienen una forma única de ponernos a prueba. De hecho, hay propuestas que no podemos olvidar puesto que nos ofrecen grandes retos e incluso consiguen darle la vuelta a un tema para que parezca algo totalmente nuevo y diferente. Esto es lo que encontramos dentro de It Takes Two.

Se trata de un juego único en el que el amor jugará un gran papel. Superación, amistad y buscar solución a todo tipo de cuestiones y problemas. Se trata, en sí, de un juego que poder disfrutar con amigos o incluso para poder poner a prueba la habilidad en lo que respecta a manejar dos personajes.

It Takes Two | Electronic Arts

Lo interesante de esta obra es que, además de su sorprendente apartado gráfico, cuenta con algo realmente único e interesante. Los jugadores que quieran probar su habilidad con su pareja o un amigo, podrán hacerlo gratis. Es decir, la conexión del segundo jugador podrá ser totalmente gratuita, lo que ofrecerá la oportunidad de jugar sin límites.

Tenemos, pues, un juego que no solo es una auténtica belleza, sino que además, cada decisión del jugador, podrá afectar en la historia, dando así un enfoque diferente a esta experiencia y garantizando algo totalmente nuevo. Una propuesta sin igual y más que llamativa que supondrá un antes y un después.