Géneros: Acción | Deportes

Desarrollador: Velan Studios

Plataformas: PC | Nintendo Switch | Xbox One | PlayStation 4

Textos: Español

Voces: Español

Un jugador

Multijugador

Fecha de lanzamiento: 21 de mayo de 2021

PEGI: +12

Knockout City | Electronic Arts

Hay deportes y juegos que pueden parecer no tener muchos secretos, propuestas que simplemente disfrutamos de una forma y parece que no pueden reinventarse mucho más. Este es posiblemente el caso de balón prisionero, un juego que todos hemos disfrutado desde niños y que es, precisamente, el protagonista de un videojuego.

Knockout City toma como base el balón prisionero para darle una gran vuelta. La dinámica es sencilla, a pesar de que tiene una vuelta para hacerlo aún más entretenido. Desarrollado por los creadores de Mario Kart Live: Home Circuit, los jugadores tendrán que formar equipo para enfrentarse a entre sí en duelo por eliminaciones o recogida de puntos.

Knockout City | Electronic Arts

Para poder participar, los jugadores tendrán que ir recogiendo las pelotas que se encuentran distribuidas por el mapa como arma. De este modo, tendrás que ir a por el resto de jugadores para ir eliminando a estos del mapa aprovechando, por supuesto, las habilidades que algunas de estas bolas tienen.

Eso sí, si no encuentras ninguna y ves que van a atacarte, simplemente no tengas miedo. Huye si puedes pero, si ves que no vas a poder evitar el golpe, intenta atrapar la bola y no dudes en devolver el golpe. De este modo podrás hacer que un ataque acabe siendo la peor pesadilla de tu rival.