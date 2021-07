Animal Crossing para Switch traería de vuelta uno de los personajes y lugares más queridos por los jugadores

Animal Crossing: New Horizons estrenaba hace unos días su actualización 1.11 trayendo consigo nuevo contenido y eventos enfocados al verano. Nintendo podría tener muchas más sorpresas guardadas bajo la manga para los jugadores de Animal Crossing en Switch. Una de ellas, a juzgar por las recientes filtraciones, se trataría de nada más y nada menos que el regreso de uno de los personajes queridos por los fans de la marca.

Hablamos de Fígaro y su prestigiosa cafetería. Personaje y localización son uno de los elementos más emblemáticos de Animal Crossing, pero en New Horizons todavía no han hecho acto de presencia. De acuerdo a los archivos de la actualización 1.11, varios dataminers han encontrado datos que reflejan que estos dos añadidos estarían presentes en el videojuego.

Animal Crossing: New Horizons | Nintendo

Eso sí, que se hayan encontrado archivos que mencionen a Fígaro y su cafetería no quiere significar que ya esté confirmado el lanzamiento de este contenido. Hasta ahora , Nintendo no se ha pronunciado de manera oficial sobre la llegada del personaje en Animal Crossing: New Horizons, por lo que habría que esperar hasta la confirmación.

Tal y como ya os contábamos hace unos días, la actualización 1.11 trae consigo la oportunidad de hacernos con objetos de verano exclusivos pero por tiempo limitado. Por lo que si quieres dar a tu isla un toque diferente, no dudes en acudir rápido a la tienda de Nook y hacerte con todos ellos.