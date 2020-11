Géneros: Acción | RPG

Desarrollador: Square Enix

Plataformas: Nintendo Switch | PlayStation 4

Textos: Por determinar

Voces: Por determinar

Un jugador

Fecha de lanzamiento: 2021 (Por determinar)

PEGI: Por determinar

NEO: The World Ends With You | Square Enix

Durante largos años, los jugadores han estado esperando impacientes la vuelta de The World Ends With You, una licencia creada por Square Enix que revolucionaba el mundo de los videojuegos. Tanto su propuesta jugable como su historia eran algo sin igual y, por ello, siempre quedó ese pequeño punto sobre si podría o no regresar.

Por suerte, tras una larga espera, finalmente los jugadores tienen ante ellos la increíble propuesta de NEO: The World Ends With You, la secuela más esperada por los jugadores y que ha supuesto toda una gran noticia para los fans. Eso sí, esta obra llega con ciertos cambios tanto en su propuesta jugable como en personajes presentes.

NEO: The World Ends With You | Square Enix

El primer cambio se presenta con su nuevo protagonista, siendo en esta ocasión el protagonista Rindo. Con él exploraremos Tokio mientras tratamos de descubrir los secretos del Juego de los Segadores. Eso sí, no lo haremos solos puesto que, junto a este curioso protagonista, se nos ha presentado a Minanimoto, Fret y Nagi.

Por el momento todavía son muchos los detalles que quedan por conocer, aunque sabemos que el título luce de maravilla con su propuesta en 3D. Pero lo que sí tenemos claro es que se presenta como una obra que traerá consigo de vuelta los misterios, el RPG y, por supuesto, la acción que caracteriza a su historia.