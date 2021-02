Géneros: Puzles | Fantasía

Desarrollador: Total Mayhem Games

Plataformas: PC | Xbox One | PlayStation 4 | Xbox Series X | PlayStation 5

Textos: Español

Voces: Inglés

Un jugador

Multijugador

Fecha de lanzamiento: 3 de febrero de 2017

PEGI: +3

We Were Here | Total Mayhem Games

Los juegos de puzles no tienen porqué ser disfrutados en solitario, sino que los jugadores pueden llegar a disfrutar de una gran variedad de contenido desde un enfoque totalmente nuevo. Para ello tenemos propuestas que nos llaman para jugar con un amigo y que sin duda pueden ser algo totalmente único.

Lo interesante de We Were Here es que los jugadores asumirán el papel de los exploradores antárticos. Debido a una terrible tormenta de nieve, los jugadores se verán obligados a buscar refugio, lo que dará paso a un gran misterio a resolver puesto que ambos personajes quedarán separados.

We Were Here | Total Mayhem Games

Aquí llega la gran duda. ¿Cómo podemos reencontrarnos o charlar con nuestro compañero? Para ello tendremos que utilizar los walkie-talkies. De este modo iremos organizando la jugabilidad para, de ese modo, poder solucionar los distintos problemas que se presenten en nuestro camino.

Se trata, en general, de una propuesta que sabrá cómo ponernos a prueba. Todo esto mientras nos garantizamos abrir paso ante un juego que ha logrado todo tipo de premios y que, sin duda, se encuentra en la lista de deseados de muchos jugadores.