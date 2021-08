Adam quiere demostrar que no es un niño mal criado

Adam no termina de entender la situación de su novia Brea y ella le acusa de ser un niño mal criado al que no le ha faltado nunca nada en la vida. Adam quiere demostrar que no es así y logra un trabajo en la misma heladería que su novia. Sin embargo, después del primer día llega a casa y se queja de su jefe. Beverly hace lo que siempre ha hecho, acudir a la heladería para sacar la cara por su hijo. Adam la ha fastidiado de verdad.