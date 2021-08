Beverly descubre que su hija Erica ha roto con Geoff

El fin de semana de camping no ha sido nada positivo para Erica y Geoff que han roto su relación. A la llegada de vuelta a casa, Erica le pide a Barry que no diga nada y así no tener que aguantar las preguntas de Beverly. Todo parece ir bien hasta que Barry se va de la lengua. Como era de esperar, Beverly no se puede creer que su hija haya roto con el mejor novio posible.