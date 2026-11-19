Es el último día de clase y todos los alumnos salen disparados de la escuela de Springfield a las 9:30 de la mañana, apenas unos minutos después de entrar. El profesor intenta detenerlos y les pide que recojan sus libros y regresen a las aulas, pero ya es demasiado tarde. ¡Todos han salido corriendo!

Todos menos Lisa, que, lejos de alegrarse por la llegada del verano, está completamente desanimada.

De camino a casa en el autobús escolar, la pequeña de los Simpson piensa con tristeza que ya no tendrá deberes que hacer. Para levantar el ánimo, se le ocurre una idea: ¡escribir una carta de bienvenida a los profesores del próximo curso!

Mientras tanto, Bart tiene unos planes muy diferentes para las vacaciones: no hacer absolutamente nada. Su único propósito es encerrarse en su habitación a comer patatas fritas. Y, por supuesto, Homer no tarda en apuntarse a su plan.