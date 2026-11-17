El cuerpo sin vida de un joven aparece en un parque y las sospechas del sargento Hank Voight llevan a la Unidad de Inteligencia a relacionar el suceso con Gary Bell, un criminal vinculado a un caso anterior.

Hank encuentra inquietantes similitudes entre ambos casos: las víctimas de Gary tenían una característica en común, una mano destrozada, exactamente igual que el joven que acaba de aparecer muerto. Sin embargo, la nueva víctima también presenta un fuerte traumatismo craneal.

Ahora, Voight y su equipo tendrán que descubrir quién está detrás del asesinato. Para avanzar en la investigación, Hank visita al padre de Gary Bell con la intención de averiguar si escuchó o vio algo extraño la noche del crimen. Su hijo murió hace ya un tiempo, pero el sargento sospecha que su progenitor está relacionado de alguna manera con el crimen que está investigando.

El hombre asegura que estuvo en casa con su nieta y que no observó nada fuera de lo normal. Sin embargo, Voight no termina de creerse su versión y decide hablar directamente con la pequeña, hija de Gary.

La niña confirma lo que ha contado su abuelo, pero no aporta ninguna pista que permita esclarecer lo sucedido.

¿Conseguirá la Unidad de Inteligencia descubrir qué ocurrió realmente aquella noche? ¿Estará Gary Bell relacionado con este nuevo asesinato?