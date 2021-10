Cam y Mitch celebran Halloween como si fueran niños

Cameron no se pierde una fiesta de disfraces ni loco y claro, cuando llega Halloween, lo vive de manera especial. No así Mitch que también se divierte pero no a los niveles del bueno de Cameron. En una ocasión, mientras acompañaban a Lily a pedir caramelos por las casas, persiguen a un crío porque pensaban, equivocadamente, que les había tirado un huevo. Cuando descubre en realidad quién había sido, era demasiado tarde.

Es la primera fiesta de Halloween de Mitch en su nuevo trabajo y ha oído que hay que ir disfrazado. Así que, aunque no es muy partidario del tema, decide ponerse el traje de Spiderman en la oficina. Pero todo sale mal cuando se queda encerrado en el baño y pasa el momento más embarazoso de su vida.