Problema familiar a la vista: Luke y Manny se pelean en el colegio

Claire y Phil acuden al colegio porque el director les ha llamado ya que Luke se ha peleado. Al principio piensan que se trata de otro alumno, pero cuando entran en el despacho del director, descubren que Manny es el otro chico con el que Luke se ha peleado. Allí también están Jay y Gloria. Al principio el director no se entera muy bien de quién es quien per entre todos descubren la razón por la que lo han hecho. Todo parece que se va a solucionar en familia, aunque Claire y Gloria no parece que estén dispuestas a ello.