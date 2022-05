Los 10 personajes anime más famosos de la historia según los fans

Cada mangaka tiene una forma única de desarrollar su historia o darle un enfoque completamente diferente a lo ya conocido. ¿Cuántas veces te has encontrado con el mundo real siendo transformado hasta dar algo totalmente nuevo y fascinante que desearíamos poder recorrer? Esta es la capacidad de cada artista para transformar aquello que ya conocemos en algo completamente nuevo.

Sin embargo, para que una obra anime tenga ese toque que llame la atención de todo el mundo, se requiere de la creación de personajes únicos. Puede parecer complicado de aceptar y, sin embargo, un personaje anime puede convertir en un éxito a un anime. No importa si un personaje es atractivo o esto se consigue con su carácter, cada personaje tiene su propia esencia, al igual que sucede con las personas.

Los personajes anime más queridos a lo largo de la historia

Como pasa con la vida, los gustos de las personas van cambiando, se van adaptando a las nuevas propuestas que conocemos. Esto pasa también con los personajes del anime ya que, con el tiempo, van llegando nuevas series que se cuelan en nuestras favoritas. Y por supuesto, entre estos, se presentan los personajes del anime. Con cada nueva serie o incluso con los clásicos que vemos de nuevo, conocemos personajes que se convierten en un referente que no podemos olvidar.

Por ello, vamos a recopilar los personajes anime que se han convertido en los favoritos de muchos fans. Un recopilatorio que los propios fans han votado mediante My Anime List y que, cada poco tiempo, se va actualizando, ya sea con más aficionados que ven los estrenos como aquellos que disfrutan de los clásicos que se acaban convirtiendo en todo un referente.

Los 10 personajes anime más queridos

Naruto | Pierrot

10. Naruto Uzumaki

El famoso personaje de ‘Naruto’ se ha convertido en todo un referente. Este personaje ha demostrado en incontables ocasiones que no se rinde, que está dispuesto a superar cualquier obstáculo que se presente en su camino. Desde el principio estuvo decidido a convertirse en el mejor ninja del mundo, en cuidar de aquellos que en su día lo rechazaron y, sin duda, este es un camino que ha mantenido siempre presente.

Fullmetal Alchemist | Bones

9. Edward Elric

Se trata de uno de los personajes más completos de ‘Fullmetal Alchemist’. La familia es lo primero para este personaje que, desde el inicio de la serie, demostró que estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa con tal de recuperar a su madre así como cuidar su hermano pequeño, sin importar el precio a pagar. Un personaje que, a pesar de todo el dolor, se ve con la capacidad de mantener una gran sonrisa en sus labios.

Hunter x Hunter | Nippon Animation

8. Killua Zoldyck

Uno de los protagonistas de ‘Hunter x Hunter’ se ha colado en el top y no es para menos. Se trata de uno de los personajes que más sabe captar la esencia de la serie con su estilo variado así como por su misteriosa historia familiar. Y es que a pesar de tratarse de un personaje que debería considerarse secundario, ha acabado por llamar más la atención que el propio personaje protagonista.

Steins;Gate | White Fox

7. Rintarou Okabe

Se trata de un personaje de universidad muy querido por los fans ya que, en general, se trata de un personaje con el que muchos se identifican. Pasa por todo tipo de dificultades en su propio laboratorio de investigación de viajes en el tiempo y, aunque con carácter excéntrico, es único en su esencia gracias a su sinceridad e intriga.

Death Note | Madhouse

6. Light Yagami

Este personaje ha superado las expectativas de muchos fans, sobre todo por ese toque oscuro en su forma de ser. Sin embargo, este personaje estaba dispuesto a limpiar el mundo de corrupción, a pesar de que las medidas tomadas no fuesen las adecuadas. Sin embargo, tanto su estilo como todo lo que significa ha logrado enamorar a muchos fans.

One Piece | Toei Animation

5. Zoro Roronoa

El espadachín de la banda de los Sombreros de Paja se ha convertido en todo un referente. Su carácter fuerte a la par que despistado ha enamorado a los fans, hasta el punto de que este ha demostrado que luchará lo que haga falta para defender a los suyos así como garantizar que los piratas de Luffy puedan llegar a cumplir su objetivo. Por supuesto, su habilidad con las espadas son un punto a tener en cuenta.

One Piece | Toei Animation

4. Monkey D. Luffy

Si bien Zoro se ha convertido en uno de los personajes más queridos, Luffy consigue superarlo de forma únicas. Nos encontramos ante uno de los personajes que ha garantizado a todos los fans que superar los obstáculos para cumplir sus sueños es posible y es que si alguien ha dejado claro que no se rinde aunque el enemigo sea muy fuerte, este es Luffy.

Death Note | Madhouse

3. L Lawliet

Dentro de ‘Death Note’, Light nos ha demostrado ser muy querido. Sin embargo, no es el único y es que, antes que él, se encuentra el detective, ese que buscó descubrir la verdad detrás del asesino misterioso. Curioso y excéntrico, este personaje dejaba claro a todos los fans que no había problema que no estuviese dispuesto a resolver, a pesar de que esto pudiese acabar con su vida.

Levi Ackerman de Attack on Titan | Wit Studio

2. Levi

El mundo de ‘Attack On Titan’ está repleto de personajes fuertes y fascinantes. Entre ellos nos encontramos con Levi, uno de los personajes más queridos y en el que el mangaka puso un gran cariño. Se trata de un personaje capaz de llamar la atención tanto por su carácter como, en sí, por la forma que tiene de luchar contra los titanes.

Code Geass: Lelouch of Rebellion | Sunrise

1. Lelouch Lamperouge

En el puesto número 1 se encuentra Lelouch, personaje que además pertenece al considerado como el mejor anime de la historia, ‘Code Geass’. Se trata de un personaje que, a pesar de ser dulce en un principio, se transforma hasta dar con un dilema moral que ha llamado la atención de todos los fans. Descubrir la verdad tras todo lo que tiene que mostrar es motivo más que suficiente para disfrutar de su anime.