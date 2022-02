¿Alguna vez has soñado con ser mangaka? Este programa convierte tus peores bocetos en obras de arte

El mundo de la animación es amplio y fascinante, a pesar de que puede resultar todo un reto para aquellos que no acaban de tener una habilidad de dibujo fluida o que, simplemente, no acaban de encontrar un estilo que los caracterice. Y es que, a pesar de que los ojos grandes y redondos de los personajes de anime parece ser la clave, hay quienes optan por variar este camino para encontrar su propio estilo.

Sin embargo, ¿alguna vez has sentido que no solo no encuentras tu estilo de animación sino que además no tienes la habilidad suficiente? Es aquí donde entra en juego el software desarrollado por T.Takasaka, un programa que ayuda a todas las personas a poder crear a sus propios personajes manga al dar forma incluso a los bocetos con menos sentido. ¿Y lo mejor? Que su resultado se consigue en tiempo real.

Los bocetos más simples se convierten en obras de arte

Tanto sus seguidores como aquellos que han descubierto las maravillas que este software puede hacer se han maravillado con los resultados. Tal y como muestra el ingeniero, los bocetos pueden ser transformados al momento para que el software vaya adaptando los dibujos. De este modo podemos saber qué forma dar a nuestro personaje, ya sea a la hora de intensificar su mirada como, incluso, hacer su expresión más seria o dulce.

Estos cambios se irán realizando al momento, ofreciendo así a los dibujantes la posibilidad de personalizar a su personaje como deseen. Y sobre todo, garantizando que este tenga esas características que lo hagan completamente único. Después de todo, su creador no quiere limitar a los nuevos dibujantes, sino que pretende ofrecerles propuestas capaces de contar grandes historias.

Por ahora se trata de un software bastante experimental, aunque el vídeo de presentación se ha llevado grandes halagos por parte de sus seguidores. Eso sí, lo que ha adelantado este ingeniero es que ya tiene otros apasionantes trabajos en marcha, como VRoid Studio, un software pensado para llevar esos personajes 2D al 3D y seguir ofreciendo a los usuarios oportunidades únicas.