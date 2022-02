Algunos personajes anime vomitan arcoíris y tiene una explicación

A estas alturas no hace falta hacer presentación alguna sobre el anime. Para muchos la animación japonesa en los 90 implica Evangelion, Dragon Ball Z o Berserk, entre otras marcas que han marcado a toda una generación. Aunque en aquel entonces puede ser considerada de nicho ya que no estaba al alcance de todos, en la actualidad el anime se ha convertido en uno de los productos más consumidos por millones de personas de todas las edades.

Shingeki no Kyojin, Kimetsu no Yaiba o My Hero Academia son, por mencionar sólo algunos, varios de los animes que arrastran millones de espectadores semana a semana, convirtiendo a las marcas en virales a través de las redes sociales y contando con sus propias líneas de ropa con varias de las marcas más populares.

Ahora bien, si eres un consumidor asiduo de anime, ¿te has preguntado alguna vez por qué los personajes de anime vomitan arcoiris? Este se ha convertido en un gesto de lo más extendido en las series de animación japonesa, dando lugar a infinidad de gifs o incluso stickers. Por supuesto tiene un significado y en Neox Games os lo vamos a explicar.

satsuriku no tenshi | Kadokawa Corporation

El primer paso para entender dicha acción es comprender que en Japón son bastante pudorosos a la hora de mostrar a alguien vomitando. ¿El motivo? Socialmente no está bien visto que alguien vomite; si además hablamos de un programa de TV (ya sea serie o anime), peor aún.

Es precisamente por este motivo por el que muchos dibujantes japoneses decidieron añadir al acto de vomitar un arcoiris. Cabe destacar que todo depende del tipo de tono que se esté empleando en la serie. Por ejemplo, si hablamos de un anime que, en tono de comedia, muestra a un personaje vomitando generalmente se optará por un arcoiris añadiendo ese toque humorístico.

Si por el contrario la escena tiene una fuerte carga dramática o su estreno está destinado a salas donde la franja horaria no es un problema, los dibujantes pueden optar por dejar la secuencia al completo o bien cambiar de plano. Una curiosidad que sin duda muchos no conocían y tal vez se hayan encontrado decenas de veces. ¿Tu la conocías?