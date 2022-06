Animes cuyos remakes son mejores que las obras originales

Seguro que alguna vez, cuando has visto el remake de una peli, serie o videojuego, has pensado que como el original no hay nada mejor. Y si bien la mayoría de veces esto es así, en contadas ocasiones encontramos remakes que nos sorprenden, y que incluso son mejores que la obra original. En el mundillo del anime esto también ocurre de vez en cuando, por lo que queremos recopilar una lista de series cuyo remake es mejor que el original.

A continuación verás una lista de 5 remakes de series anime que, por un motivo u otro, son mejores que las originales. Además, te explicaremos por qué, en nuestro parecer, son mejores. Además, si no las has visto, es mejor que lo hagas a través de estas segundas versiones. ¿Estas de acuerdo con nuestra lista?

Series anime cuyo remake es mejor que el original

'Fullmetal Alchemist: Brotherhood'

Fullmetal Alchemist: Brotherhood | BONES

Se trata de la segunda serie anime de la franquicia creada por el mangaka japonés Hiromu Arakawa. La primera serie, llamada únicamente 'Fullmetal Alchemist', seguía la trama original escrita e ilustrada por Hiromu. Sin embargo, llegado a cierto punto el anime llegó al manga, y el estudio BONES tuvo que inventar ciertos arcos, así como el final de la historia. Este fue diferente al que escribió e ilustró Hiromu Arakawa, por lo que se realizó una segunda serie más fiel al manga llamada 'Fullmetal Alchemist: Brotherhood'.

'Hunter X Hunter'

Hunter X Hunter | Madhouse

Con esta serie nos encontramos con problemas similares a la anterior. El problema con la primera serie de 'Hunter X Hunter' fue que su manga estuvo mucho tiempo en pausa debido a las enfermedades que sufría su creador Yoshihiro Togashi. Esto provocó que la serie anime atrapase al manga, y que no hubiera una historia que contar. Más tarde, cuando su creador consiguió terminar el suficiente material para crear un arco argumental nuevo, en lugar de hacer esta parte, se decidió empezar la serie de nuevo.

'Hellsing Ultimate'

Hellsing Ultimate | Madhouse

Aunque en los dos primeros casos el renacer de la franquicia se debió a problemas con el manga, en el caso de la franquicia 'Hellsing' es diferente. En esta ocasión el mayor de los problemas fue que el estudio de animación se tomó muchas libertades a la hora de crear la trama. Uno de los aspectos más criticados fue el hecho de crear un villano final que se veía completamente fuera de lugar. Para solucionarlo se crearon una serie de OVAs bajo el nombre de 'Hellsing Ultimate', que muestran la historia original con una mejor animación.

'Rebuild of Evangelion'

Rebuild of Evangelion | Studio Khara

Para muchos fans del manga y el anime, 'Neon Genesis Evangelion' es el mejor anime jamás creado. Sin embargo, Hideaki Anno no logró convencer a todo el mundo con algunos episodios, así como con el confuso final de la serie. Hay muchos rumores sobre este final, uno de los cuales dice que el estudio no tenía dinero para completar la serie como les gustaría. Sin embargo, 'Neon Genesis Evangelion' ha sido todo un éxito, y los creadores de la serie decidieron hacer un reboot de toda la franquicia en formato de películas. A esta tetralogía se la conoce como 'Rebuild of Evangelion'.

'Fruits Basket'

Fruits Basket | TMS Entertainment

Una de las tramas que enamoró y enganchó a los fans del anime es la de 'Fruits Basket'. Sin embargo, los fans del manga no estuvieron muy de acuerdo con el final de la serie anime. Esto se debía a que era un poco inconcluso, y dejaba cosas en el aire. En lugar de arreglarlo con una OVA, los productores decidieron realizar una nueva serie que, esta vez sí incluía a varios personajes eliminados de la obra original.