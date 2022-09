‘Attack on Titan’ muestra un primer adelanto de su musical

Hablar de los mangas y animes más exitosos puede traer consigo muchos nombres, hasta el punto de que podríamos no llegar a conocer ni la mitad. Sin embargo, uno de los nombres que más se repite desde hace unos años es el de ‘Attack on Titan’. La obra protagonizada por Eren Jaeger y sus amigos lleva años dándonos motivos para no pasarla por alto y, sin embargo, ya hay un nuevo proyecto en marcha. Eso sí, no como esperabas.

Finalmente se ha confirmado que ‘Attack on Titan’ recibirá una versión en musical. Y sí, lo has leído bien. Veremos a los protagonistas de la licencia participar en una adaptación completamente musical, donde tendremos su banda sonora así como habrá apartados completamente cantados. Puede sonar sorprendente y, sin embargo, ya tenemos un primer adelanto de lo que muy pronto los fans podrán vivir.

Sin embargo, este adelanto cinematográfico presentándonos a los personajes nos viene a indicar también que únicamente los fans que se encuentren en Japón podrán verlo. Después de todo, se trata de un estreno que por ahora se va a mantener en Japón, sin intenciones que se hayan confirmado para que salga de allí. Quizás, si se convierte en un éxito, acabemos por verlo más adelante.

Lo que tenemos claro es que este año habrá muchas más novedades de ‘Attack on Titan’. Después de todo, debemos recordar que hay un evento programado para el mes de noviembre en el que los fans podrán seguir disfrutando de esta experiencia sin igual. Una propuesta que, en todos los aspectos, promete ser una gran sorpresa para todos los fans, sobre todo si tenemos en cuenta que será el final más esperado.