'Attack on Titan': En qué orden leer el manga, ver el anime, las películas y los OVAs

Nadie que sea fan del anime puede negar que ‘Attack on Titan’ es una de las series revolución de los últimos años. Desde que llegó a la pequeña pantalla en el año 2013, han sido muchas las personas que han seguido su historia, triplicando su cifra a medida que fue lanzando más temporadas. Actualmente se encuentra en la recta final de su historia, un desenlace que los fans desean y no quieren a partes iguales.

Con un total de 4 temporadas a sus espaldas, 139 capítulos manga y varios OVAs, nadie puede negar que la obra de Hajime Isayama es todo un éxito. El único problema que puede ocurrir al tener tanto contenido es no saber en qué órden verlo, algo que se puede arreglar con la guía adecuada.

En qué orden ver Attack on Titan

A pesar de que todavía queda por emitirse la tercera parte de la última temporada de ‘Attack on Titan’, tenemos suficiente contenido como para necesitar seguir correctamente la obra de Hajime Isayama. Además de la serie anime, la cual cuenta con seguidores en todo el mundo, también existen varios OVAs además del propio manga que sirvió de base para la adaptación anime.

A continuación te mostramos una lista con todas las obras relacionadas con ‘Attack on Titan’ y que los fans de esta serie necesitan seguir para no perderse ningún detalle. De esta manera podrás conocer en qué orden ver ‘Attack on Titan’ teniendo en cuenta su manga, su serie anime y sus diferentes OVAs, para así explorar al máximo el mundo de Eren, Mikasa y compañía.

Attack on Titan Temporada 1 | Wit Studio

Temporada 1 (Manga y anime)

Arco de la Caída de Shiganshina

Arco de la Tropa de Reclutas Nº104

Arco de la Batalla en Trost

Arco de la Titán Hembra

Para comenzar a ver la historia protagonizada por Eren, lo primero que debes hacer es leer los primeros 33 capítulos del manga de Hajime Isayama además de ver los 25 capítulos de su serie anime. En este punto ambas obras te explicarán el inicio de la serie y te presentarán los personajes principales para que no pases por alto ningún detalle.

Attack on Titan - OVA 1 | Wit Studio

Temporada 1 (OVA)

Antes de continuar con la historia de ‘Attack on Titan’ deberás de ver el primer OVA de la serie. Este está compuesto por 3 episodios: ‘El diario de Ilse’, ‘Un visitante inesperado’ y ‘Dificultad’. Algunos de estos episodios sólo muestran detalles relacionados con la serie de Hajime Isayama, mientras que el primero de ellos muestra una historia paralela a la trama principal.

Attack on Titan Sin arrepentimientos | Wit Studio

Sin arrepentimientos (OVA)

Dividido en 2 partes este OVA de ‘Attack on Titan’ se centra en un manga spin-off de la obra original de Hajime Isayama. Esto no quiere decir que no sea importante para seguir la historia principal de ‘Attack on Titan’ ya que nos muestra localidades clave y nos da detalles del pasado de Levi Ackerman, uno de los personajes más queridos y destacados.

Attack on titan temporada 2 | Wit Studio

Temporada 2 (Manga y anime)

Arco del Enfrentamiento de Titanes

Llegado a este punto, la historia se centra en el arco del enfrentamiento de Titanes. Este arco transcurre tanto en el manga, desde el capítulo 34 al 50, y en la serie anime, del capítulo 26 al 37, los cuales cubren por completo la segunda temporada de la serie. Como ocurre con la primera temporada, lo ideal es leer primero esta parte del manga y luego ver la serie anime, para así no perder detalle de este punto tan importante de ‘Attack on Titan’.

Attack on Titan OVA Lost Girl | Wit Studio

Chicas perdidas (OVA)

Después de un arco lleno de enfrentamientos, toca el turno a un OVA compuesto de 2 capítulos. Estos están inspirados en la novela “Lost girls” y manga spin-off “Muralla Sina, Adiós”, y nos cuentan la historia de Annie y como esta se comportaba antes de lo ocurrido en el final de la temporada 1, algo muy importante para comprender la historia principal.

Attack on Titan Season 3 Part 1 | Wit Studio

Temporada 3 Primera parte (Manga y anime)

Arco de la Monarquía

Tras conocer más a fondo la historia detrás de Annie Leonhart, podrás seguir con la trama principal de la serie. Deberás continuar el manga desde el capítulo 51 hasta el 72, mientras que en relación al anime serán los episodios desde el 38 hasta el 49. Estos cubren por completo el arco de la monarquía y te dejarán con ganas de conocer más a fondo todo lo que sucede dentro de los muros.

Attack on Titan: Junior High | Production I.G

Ataque a los Titanes: Junior High (Anime spin-off)

Aunque no pertenece a la trama principal, el anime ‘Attack on Titan: Junior High’ es perfecto para darle un toque cómico a esta obra. Consta de 12 capítulos en los cuales se nos muestra la vida escolar de la Tropa de Reclutas del Ciclo Nº 104. El momento más indicado para ver esta es justo después de haber visto la primera parte de la temporada 3, para así comprender todas las referencias.

Attack on Titan Season 3 Part 2 | Wit Studio

Temporada 3 Segunda parte (Manga y anime)

Arco del Retorno a Shiganshina

Una de las partes más importantes para la historia de ‘Attack on Titan’ es la que alberga el arco del retorno de Shiganshina. Los protagonistas de esta obra vuelven a donde todo empezó, en un arco donde se desvelarán detalles muy importantes para los posteriores eventos de la serie. Para disfrutar al máximo de este punto deberás leer el manga del capítulo 73 al 90 y luego ver entera la temporada 3 segunda parte.

Attack on Titan Season 4 | MAPPA

Temporada 4 (Manga y anime)

Arco de Marley

Arco de la Guerra de Paradis

Llegado a este punto solamente te queda disfrutar de los últimos episodios tanto del manga como de la serie anime. En el caso del manga podrás conocer el final de ‘Attack on Titan’ desde el capítulo 94 hasta el 139, mientras que para completar la serie anime tendrás que conformarte con la primera y segunda parte de la temporada 4, que van desde el capítulo 60 al 87. Ya se ha confirmado que el final de la serie anime tendrá lugar en la tercera parte de esta temporada, la cual se estrenará en algún momento de 2023.