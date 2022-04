‘Attack on Titan’ recibió sus peores críticas del mangaka de ‘Gundam’

La obra de Hajime Isayama, mangaka de ‘Attack on Titan’, se ha convertido en uno de los mangas y animes más exitosos de los últimos años. Su historia, su estilo de dibujo así como la acción que se presenta a lo largo de cada capítulo fue suficiente para animar a los fans a seguirla de cerca. Sin embargo, no todos los que han escuchado hablar de ella se muestran interesados y, entre estas personas, se encuentra un reconocido mangaka.

La entrevista tuvo lugar en el año 2013, a pesar de que sus críticas han comenzado a hacerse virales recientemente. En esta se hablaba con el mangaka de ‘Gundam’, Yoshiyuki Tomino, quien afirma que la obra de Hajime Isayama no le gusta en absoluto, hasta el punto de asegurar de que no quiere saber de esta y que, realmente, no acaba de comprender el éxito que tiene.

Sin comprender el éxito de Attack on Titan

La crítica de Tomino ha sido dura, hasta el punto de sorprender a los fans. Después de todo, en esta afirma que no entiende cómo llegó a recibir luz verde para su publicación así como más tarde adaptación al anime. En estas duras críticas, el mangaka menciona que, por un lado, la obra “recoge muy bien el humor de su autor”. Después de todo, afirma que el mangaka de ‘Attack on Titan’ fue víctima de bullying, por lo que siente que usa su obra para soltar sentimientos de resentimiento.

Si bien a estas palabras les añade que sabe del esfuerzo del mangaka, cree que hay referencias sexuales y un gran índice de violencia que hacen que la obra esté un poco por encima de lo tolerable, hasta el punto de considerar que altera el orden público así como lo moral. Es una obra que no querría ni leer ni evaluar. No solo eso, sino que además indica que le gustaría pensar que existe algo de inteligencia y decencia en la sociedad.