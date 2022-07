El autor de ‘One Piece’ comparte con los fans un importante mensaje

Muchos fans están pendientes de todas las novedades relacionadas con ‘One Piece’, esa obra protagonizada por piratas que lleva años en el top. Y es que desde sus primeras aventuras, hasta ahora, Luffy ha compartido historias únicas con sus amigos y no ha tenido miedo a la hora de superar cualquier obstáculo. Sin embargo, lo que muchos esperan actualmente es el final del manga.

Sabemos que el artista ya está trabajando en la obra y, tras tomarse un descanso, ha enviado un mensaje importante para los fans. Afirma en este mensaje que no pretende guardarse absolutamente nada, que quiere que el final sea lo más espectacular posible. Y es que indica que siempre ha soñado con la idea de que el final fuese lo más épico de todo el manga.

Por otra parte indica en la carta que ahora sí que los fans podrán conocer lo que es realmente el ONE PIECE, uno de los mayores secretos del anime, a pesar de que él en su día indicó que ya había sido confirmado hace mucho tiempo. Sin embargo, lo que nos quiere dejar claro es que, desde ahora, hasta el capítulo final, no piensa dejar nada a medio camino, no quiere que los fans se queden simplemente con las ganas.

Y si todo esto no te parece suficiente, debes saber que el mangaka ha afirmado que en esta entrega final va a desvelar todos los misterios que, hasta ahora, se han quedado a medio camino. Así es que sin duda, el manga de ‘One Piece’ nos deja claro que nos va a dar más de una sorpresa así como dejarnos con un sabor de boca increíble. Todo a partir del 24 de julio, momento en el que el manga volverá por fin.