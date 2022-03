‘One Piece’ logra un nuevo hito histórico gracias a su manga

Para muchos fans del manga y del anime, ‘One Piece’ ha logrado marcar grandes momentos de la historia que parecen imposibles de superar. Y si bien puede que sea una licencia que no acabe de satisfacer las necesidades de todos los fans, nadie puede negar que la obra de Eiichiro Oda ha conseguido marcar historia. Después de todo, nos encontramos con una licencia que ha marcado época en muchos aspectos.

Este gran viaje comenzado por el pirata Luffy y su tripulación ha estado dando la vuelta al mundo durante todos estos años y ya ha tenido su gran recompensa. ¿Cómo? Convirtiéndose en la licencia manga más vendida de la historia. Y es que el manga de ‘One Piece’ ha logrado alcanzar los 500 millones de copias vendidas en todo el mundo. Una cifra que lo sitúa muy por encima de la segunda licencia más vendida.

La segunda saga manga más vendida es el clásico manga ‘Golgo 13’, el cual se encuentra con 300 millones de copias vendidas. Y si bien este nombre puede resultar completamente desconocido para muchos, debes saber que ‘One Piece’ ha logrado situarse por encima de otras grandes licencias manga como ‘Dragon Ball’ con 260 millones de copias vendidas e incluso por encima de ‘Detective Conan’ y ‘Naruto’, empatadas con 250 millones de copias.

A partir de este punto, nos encontramos con licencias que no han llegado a alcanzar, por ahora, los 200 millones. En esta lista se encuentran obras como ‘Kimetsu no Yaiba’ con 150 millones, ‘Bleach’ y ‘Jojo’s Bizarre’ empatados en ventas con 120 millones, siendo el último de la lista, y para sorpresa de muchos, el exitoso manga de ‘Shingeki no Kyojin’, también conocido como ‘Attack on Titan’ que se sitúa con 100 millones de ventas.

Debemos pensar que ‘One Piece’ está alcanzando grandes logros puesto que ha logrado superar a cómics americanos en lo que respecta a ventas. Después de todo, ya ha logrado superar en ventas a ‘Batman’, obra que se encuentra en los 484 millones de copias vendidas y parece que su último paso sería batir al grande de los superhéroes, ‘Superman’, quien actualmente lidera las listas con 600 millones.