‘One Piece’ confirma que se tomará un mes de descanso para preparar el final del manga

Ha llegado uno de los días que ningún fan de ‘One Piece’ o del manga y el anime esperarían jamás. Nos encontramos ante uno de los animes que ha conseguido marcar historia, que en su manga ha incluso llegado a establecer un récord. Y sin embargo, parece que para su autor ha llegado el momento de decir adiós a esta entrega, de finalmente despedirse.

A lo largo de estos años, Eiichiro Oda ha conseguido sorprender a los fans con una entrega absoluta a su obra. Sin embargo, ha sido hoy mismo cuando ha confirmado que cree que ha llegado el momento. Para ello, ha indicado que del 27 de junio al 25 de julio de este mismo se tomará un descanso. Esto quiere decir que será el tiempo en el que se estrenen de los capítulos 30 a 33 del manga.

Si bien es cierto que Oda no quería tomarse este descanso, afirma que no tuvo otro momento para hacerlo debido a la gran cantidad de tareas que tiene en marcha. Y es que sabemos que no solo está la publicación de la película, sino un live-action en camino, un 25 aniversario de la licencia así como el cierre del actuar arco. Así es que, por el momento, estamos un paso más cerca de ver el final de Luffy y sus piratas en este fascinante mundo.

Por el momento no sabemos cuánto durará este arco final o cuándo se despedirá exactamente del manga. Lo que sí sabemos es que estamos ante una de las despedidas que muchos fans llevaban un tiempo esperando y que dará, por fin, solución a algunos de los misterios que esta obra lleva envolviendo durante tanto tiempo.