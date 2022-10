‘Black Clover: Sword of the Wizard King’ comparte su primer tráiler oficial

Una de las grandes sorpresas dentro del anime fantástico se encuentra bajo el nombre de ‘Black Clover’. Se trata de uno de los animes donde la acción y la magia parecen saber convivir a la perfección, hasta el punto de que todos aquellos que lo han visto han disfrutado de una experiencia sin igual. Sin embargo, el anime no es lo único en lo que debemos fijarnos, sino que la serie pronto vendrá acompañada de una película que buscará ampliar un poco más el lore de la historia.

Esta es ‘Black Clover: Sword of the Wizard King’, obra que buscará ampliar un poco más la historia de los que se conocen como rey de los magos. De hecho, destacamos el detalle de comprobar que no solo tendrá la historia en sí del primer rey mago, sino que también tendremos novedades al respecto de la historia del propio Asta, protagonista de la aventura y quien ha demostrado tener un gran poder.

En la película descubriremos a la figura del anterior rey de los magos, mejor conocido como Conrad, quien se dejará ver en acción. De hecho, si bien esta no formará parte de la historia principal, sí cuenta con la supervisión de Yuki Tabata, creador de ‘Black Clover’. Esta obra cuenta con la dirección de Ayataka Tanemura, quien ya es respetado en el mundo del anime por obras como ‘Naruto Shippuden’ o incluso ‘Devilman: Crybaby’.

Sin embargo, debemos ser pacientes con el estreno. Después de todo, tal y como se muestra en el tráiler, esta no tendrá su estreno hasta el próximo 31 de marzo de 2023. Por ello, tendremos que ser pacientes, aunque ya sabemos que podremos seguir la obra mediante Netflix. Por ello, mientras esperamos al estreno así como la vuelta del anime original, podremos seguir disfrutando del anime tal y como hemos hecho hasta ahora, con la esperanza de algún día ver el final de la obra presente en el anime.