El personaje manga que sirvió de inspiración para crear a Anya de ‘Spy x Family’

El anime está siendo uno de los géneros más populares de las últimas décadas, sin importar el lugar del mundo en el que nos encontremos. Obras como ‘One Piece’ y ‘Naruto’ han abierto las puertas a otras series como ‘Attack on Titan’ o ‘My Hero Academia’, mientras que el éxito de estas últimas han sido clave para la llegada de otras grandes producciones como ‘Spy x Family’ la serie anime que ha revolucionado el mundo con tan solo 5 capítulos.

A pesar de que la obra de Tatsuya Endo llegó al público allá por el año 2019, no fue hasta este año que pudimos ver su adaptación anime. Fue gracias a esta adaptación que la serie alcanzó el éxito mundial, un hito que tiene que ver mucho con la personalidad de sus personajes principales. El estilo de vida de Loid Forger y Yor Briar ha llamado mucho la atención del público, especialmente gracias a Anya Forger, la carismática niña de 4 años que se ha ganado el cariño de todos.

El personaje que sirvió de inspiración para Anya

Si bien la serie ‘Spy x Family’ es una obra única en su género, el mangaka Tatsuya Endō se sirvió de varias inspiraciones para crear su trama y a su principal protagonista: Anya. Este ya había trabajado en un one-shot llamado ‘Rengoku no Ashe’ en el cual podíamos conocer a Ashe, su protagonista. Este personaje fue quién le sirvió de inspiración al mangaka para crear a Anya, la cual guarda muchas similitudes con Ashe.

Como podemos ver en la siguiente imagen, ambos personajes son bastante diferentes, especialmente por el hecho de la diferencia de edad. Las características similares son el tipo de cabello de ambas, liso y con volumen, además de los tocados en negro que lleva a cada lado de su cabezal.

Los estudios detrás de Spy x Family

La adaptación anime de ‘Spy x Family’ fue producida por los estudios CloverWorks y Wit Studio. Estos se repartieron el trabajo de manera equitativa, dividiendo los capítulos pares para uno y los impares para otro. Wit Studio, el cual dio forma a las primeras temporadas de ‘Attack on Titan’, se encargó del primer capítulo de la serie, mientras que CloverWorks comenzó su trabajo en el capítulo número 2. Por el momento solo hemos conocido 5 capítulos de la serie, sin embargo podremos disfrutar de más en la segunda mitad de este mismo año.