‘Bleach: Thousand-Year Blood War’ muestra su primer tráiler oficial

En el año 2012, los fans de ‘Bleach’ se sentían decepcionados al comprobar que el anime que durante tiempo habían seguido no tendría un final completo, sino que quedaría con este abierto, a la espera de una continuación. Esto se debía sobre todo al hecho de que, por aquel año, todavía no se había estrenado el capítulo final del manga de ‘Bleach’, un estreno que no se produciría hasta unos años más tarde.

Desde entonces, los fans han estado esperando pacientes este gran estreno. Por suerte, tras una larga espera, finalmente contamos con la vuelta del anime para relatar ese final tan esperado. Y si bien ya teníamos detalles de su estreno, fue ahora, durante la Anime Expo que se nos mostraron novedades del anime. Exactamente hablamos de un primer tráiler mostrando su acción.

Lo que tenemos claro es que esta primera temporada viene cargada de acción y nuevos personajes. No solo eso, sino que incluso los diseños se han modificado ligeramente para adaptarse a lo visto en el manga. De este modo los fans se encontrarán con una propuesta que, sin duda, se vincula bastante a la obra original que tanto gusta a los fans. Una ocasión ideal para disfrutar de una experiencia sin igual.

Recordamos que en ‘Bleach’ se nos cuenta la historia de Ichigo Kurosaki, un joven que se convierte en Shinigami sustituto tras interponerse en la misión de Rukia Kuchiki cuando trataba de dar caza a un Hollow. De este modo se convierte en una pieza fundamental para la caza y, tras una larga espera, finalmente tendremos el estreno más esperado por todos los fans.