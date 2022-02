El capítulo final de ‘Ataque a los Titanes’ se retrasa: Esta es su nueva fecha

Hay animes que resultan inolvidables y, para los fans de este tipo de arte, actualmente parece imposible no centrar su atención en ‘Shingeki no Kyojin’, también conocida como ‘Attack on Titan’. Se trata de una de las licencias que tanto en su versión anime como manga ha conseguido atraer a grandes masas de público, hasta el punto de que estos siguen al día sus estrenos y novedades.

A día de hoy los fans están pendientes de ver un nuevo capítulo cada domingo, queriendo observar las novedades que vienen de la mano de los Titanes y los soldados que han decidido atacar. Un paso más para acercarse al gran final de la serie. Sin embargo, mientras que el calendario de estrenos parecía fijo, un cambio de última hora afecta al último capítulo de la temporada, el cual ya no se estrenará el 27 de marzo.

El capítulo final de Ataque a los Titanes sufre un cambio inesperado

Si bien muchos fans pensaban que se trataba de una mala broma, ha sido la propia página oficial de ‘Shingeki no Kyojin’ la que ha anunciado un cambio en la fecha. ¿El motivo de ello? Parece que en el mismo momento en el que se estrenaría la serie va a haber algún tipo de programación especial que impide que el capítulo 87, el último de la temporada, se emita.

De este modo, en lugar de emitirse el capítulo el 27 de marzo, este se ha cambiado al próximo domingo. Es decir, su estreno tendrá lugar el 3 de abril, momento en el que los fans podrán despedirse de la adaptación anime definitivamente. Una noticia que ha sentado como una patada a muchos fans, a pesar de que otros comprenden que tiene que ser por un motivo importante, sobre todo si tenemos en cuenta que son muchos los fans que siguen de cerca este anime.

Por el momento lo que sí sabemos es que el manga y anime guarda grandes secretos para los fans. Por ejemplo, su creador se sinceró a la hora de hablar de cómo surgió su inspiración a la hora de crear a Levi, uno de los personajes más queridos de ‘Attack on Titan’. Y es que, cuando se trata de crear personajes inolvidables, este autor es capaz de lograr cosas únicas.