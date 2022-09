Chainsaw Man aparece en 'My Hero Academia' y no te habías dado cuenta

A la hora de mirar el mundo del manga y del anime, no es de extrañar que nos encontremos con referencias a obras de otros artistas. Después de todo, la admiración entre mangakas es de lo más común, hasta el punto de que muchas veces podemos encontrar guiños a obras muy destacadas o incluso referencias directas a esos personajes que más gustan a los mangakas, dando así a crossovers de lo más espectaculares.

Sin embargo, estos crossovers no siempre son visibles o, al menos, no los detectamos tan fácilmente. Esto se debe a que hay ocasiones en las que los mangakas procuran introducir estos de la forma más disimulada posible. Por ello, excepto para esos ojos más pendientes de los detalles, muchos pasaron por alto la presencia de personajes importantes, como es el caso de Chainsaw Man en ‘My Hero Academia’.

Chainsaw Man estuvo presente en My Hero Academia y no te diste cuenta

Kohei Horikoshi, mangaka de ‘My Hero Academia’, expresó en su día su admiración por el manga del hombre motosierra. Tanto le gusta que no dudó en meter a este en el mundo de superhéroes de la forma más inesperada posible. ¿Cómo? Con una aparición que muchos pasaron por alto, sobre todo porque se trata de un detalle que únicamente pudieron ver los fans que disfrutaron los fans del manga.

Fue en el capítulo 259 del manga donde los fans se pudieron encontrar con este inesperado crossover. Se trata, exactamente, Si observas con atención entre todos los personajes presentes, te puedes encontrar con la figura del Hombre Motosierra. Se trata, por supuesto, de una gran viñeta que muestra a personajes muy queridos de ‘My Hero Academia’ así como alguna sorpresa, como es Denji transformado en la parte superior izquierda.

Se trata, de algún modo, de un homenaje a una de las licencias que ha empezado a destacar con fuerza en el mundo del manga. No solo eso, sino que además es una propuesta de lo más interesante para aquellos que quieren prepararse para su estreno en el mundo del anime. Después de todo, recordamos que muy pronto tendremos su gran estreno, con una de esas historias que no temen sorprender a los fans, aún cuando su trama no sea apta para todos los públicos.