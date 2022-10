Cinco animes que no te puedes perder si eres un apasionado del fútbol

El mundo del anime destaca por su infinidad de propuestas. No solo nos hace soñar con mundos fantásticos y conocer a criaturas únicas y fascinantes. Estos también están protagonizados por personajes que buscan cumplir sus sueños o que incluso son protagonistas de grandes eventos del deporte, como bien puede ser el fútbol. Por ello, es importante destacar que son muchas las licencias que tenemos a nuestra disposición.

Hay algunos nombres que es posible que ya conozcas. Sin embargo, ahora que el Mundial está cada vez más cerca, queremos ayudarte a poder disfrutar de experiencias completamente diferentes. Vamos a proponerte cinco animes de fútbol que son perfectos para prepararte para la llegada del Mundial. Así como esas cinco opciones que todos los aficionados del fútbol podrán disfrutar de principio a fin.

Blue Lock

Hablar del Mundial nos lleva directamente a pensar en ‘Blue Lock’, el anime recién estrenado que sin duda garantiza todo tipo de sorpresas. Este nos lleva a conocer la historia tras la eliminación de la selección de Japón de la Copa Mundial de Fútbol de 2018. Tras la derrota, la federación del país inicia un programa de entrenamientos para preparar a un equipo de estudiantes de preparatoria, quienes participarán en el Mundial de 2022.

El protagonista, Isagi Yoichi, delantero, recibe una invitación para unirse al programa después de un intento fallido de su equipo para llegar a las Nacionales. El coordinador del entrenamiento, Ego Jinpachi, tiene la intención de poder acabar con la idea de que Japón es débil en el fútbol, por lo que comienza un nuevo régimen, lo que consiste en aislar a 300 jóvenes en una institución parecida a una prisión llamada “Blue Lock” y en la que se buscará

Days

Esta historia está protagonizada por Tusukushi y Jin, demostrando que son personajes que no tienen porqué ser los mejores para cumplir sus sueños, sino que trabajan constantemente para poder llegar a lo más alto. De hecho, lo que caracteriza a este anime es que tienen una falta de talento natural, pero trabajan duro para poder rendir a lo más alto. Sin embargo, en el caso de Jin sí se trata de una estrella de fútbol que choca con la falta de habilidad de Tusukushi.

Giant Killing

Este anime sigue los pasos del capitán de East Tokyo United, Takeshi Tatsumi, quien deja su equipo para poder unirse a un equipo amateur en Inglaterra. Esto provocó grandes problemas, incluyendo una caída de moral, hasta el punto de que el nuevo capitán no logró cumplir con los objetivos. Sin embargo, años más tarde Takeshi regresa al equipo, pero esta vez para ayudar a entrenar a su equipo y regresarlo al puesto en el que lo había dejado.

Su antigua decisión afecta, hasta el punto de que los fans del club están resentidos con él. Por ello, tiene que trabajar duro no solo para poder llevar a lo más alto al equipo, sino también para poder ganarse la confianza de la gente. De este modo, tiene que hacer que cada movimiento y decisión cuente para poder llegar a lo más alto.

Ao Ashi

Este anime no solo se ha convertido en uno de los más destacados por el fútbol, sino también por las emociones que despierta. Es un viaje único en el que se nos demuestra que llegar a la élite del fútbol no es fácil, sino que es un camino en el que hay que trabajar duro. De hecho, no nos propone ver jugadas que parecen imposibles, sino que realmente se trata de un anime en el que el fútbol tiene el protagonismo que realmente merece, con jugadas que parecen sacadas de la vida real y que cumple con todo lo necesario para los apasionados del fútbol.

Captain Tsubasa

A la hora de hablar de animes de fútbol, uno de los nombres que no podemos pasar por alto es el de ‘Captain Tsubasa’. Se trata de una de esas obras que llega para destacar de forma única, con el fútbol, los movimientos imposibles y ese trabajo constante para cumplir grandes sueños. Sus partidos a día de hoy siguen siendo de los más recordados y sus movimientos emotivos logran todavía hacernos llorar.