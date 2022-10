Cinco videojuegos perfectos para prepararte para el Mundial de fútbol

El deporte rey siempre tiene un espacio importante en nuestros corazones, mucho más cuando el Mundial está cerca. Esta competición parece ser la excusa perfecta no solo para poder seguir de cerca a nuestro equipo favorito, sino para coger el mando de nuestra consola o el teclado y ratón y empezar a jugar. Con intención de que puedas disfrutar de la acción presente en la competición, vamos a compartir contigo la selección de videojuegos perfectos para prepararse para el Mundial 2022.

‘Mario Strikers: Battle League Football’ es la vuelta de uno de los títulos más pedidos de Nintendo. Si lo tuyo son los juegos de fútbol arcade, entonces este es uno de los que no te puedes perder. Forma equipo con Mario, Luigi y el resto de los habitantes del Reino Champiñón y no dudes en disfrutar de sus modos de juego para un solo jugador o en su formato multijugador.

‘Captain Tsubasa: Rise of New Champions’ nos muestra las vuelta de los magos del balón. Oliver y Benji siempre han sido los mejores jugadores de fútbol del anime y una clara muestra de ello viene con esta obra. Manteniendo la esencia propia del anime, es la hora de competir, de llevar a tu equipo a lo más alto e incluso escribir tu propia historia.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions | Bandai Namco

Disfrutar del fútbol no solo se centra en la acción del campo. Es hora de meterse en el despacho y disfrutar de ‘Football Manager 2022’. Dirigir un equipo no es una tarea tan sencilla como puede parecer y la licencia ‘Football Manager’ es un claro ejemplo de ello. Pon a prueba tu habilidad para mantener un exitoso equipo así como competir en las ligas más destacadas del mundo.

‘Flick Kick Football Legends’ es de esas obras que llegan para demostrar que no solo podemos jugar en PC y consola. Coge tu móvil y no dudes en dejarte llevar por esta propuesta que te invita a crear tu propio equipo de fútbol, ganando a base de jugar lo mejor posible y gestionar tus recursos. Compra cromos para hacerte con nuevos jugadores y no dudes en sacar partido a sus habilidades para hacerte con la victoria.

Por supuesto, en el top no puede faltar la licencia estrella. Con el estreno de ‘FIFA 23’, el clásico de EA Sports regresa con fuerzas renovadas invitándonos a disfrutar del fútbol como nunca nos habíamos imaginado. Con más de 19 mil jugadores, más de 700 equipos, 100 estados y más de 30 ligas, se convierte en el mejor juego para que vivamos la experiencia del deporte rey de la forma más cercana posible.