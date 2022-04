Cinco animes que ver mientras esperas la nueva temporada de 'Ataque a los Titanes'

El mundo se ha rendido ante los titanes y esto es algo que podemos ver con la cantidad de seguidores del anime que se han presentado a lo largo del mundo. Y si bien todo parecía apuntar a un final, en el momento de estrenarse el último capítulo el estudio nos anunciaba que habrá que esperar un poco más puesto que una tercera parte para esta temporada final está en camino.

Esto provoca que la espera sea un poco más larga y es que, sin duda, 2023 parece estar lejos. Sin embargo, el anime viene con intención de ser nuestra solución. ¿Quieres amenizar la espera? Para ello vamos a proponerte cinco animes con los que hacer que la espera de la nueva temporada de ‘Attack on Titan’ sea mucho más llevadera. Propuestas que, por supuesto, tendrán su dosis de acción e incluso la aprobación de los fans del anime que han llegado a considerar estos animes entre los mejores.

Tokyo Ghoul | Pierrot

Para muchos de los fans del anime, ‘Tokyo Ghoul’ se ha convertido en una de las propuestas que más les han salvado de esta ausencia. En esta historia nos encontramos con un chico llamado Ken Kaneki, quien vive en Tokio y cuya vida, en un principio, es bastante normal. No es más que un estudiante excepcional que busca la forma de quedar con chicas.

Sin embargo, su vida cambia por completo en el mismo instante en el que se transforma en un híbrido entre humano y Ghoul, una criatura que se alimenta de humanos. A partir de aquí comienza a tener problemas que afectan a su personalidad y que incluso hace que cambie su aspecto físico.

Jujutsu Kaisen | MAPPA

Se ha convertido en uno de los animes más populares del momento y no es de extrañar, tanto por su historia como por su animación. En esta aventura todos los seres vivos emanan una energía llamada Energía Maldita, la cual brota de las emociones negativas que fluyen por el cuerpo. Normalmente las personas no tienen la posibilidad de ver esta o de controlar este flujo, lo que da paso a que surjan las Maldiciones, quienes nacen con la intención de hacer daño a la humanidad.

Por suerte, existen los Hechiceros Jujutsu, quienes tienen la capacidad de controlar esta energía así como usarla a su antojo. Luchar contra este mal es su misión, a pesar de que en el camino haya todo tipo de obstáculos e incluso algunos problemas más que presentes que pueden hacer que la situación se complique.

Serie Castlevania | Netflix

Si bien la animación es estadounidense, nadie puede negar que el estilo de su animación entra dentro del calificado anime así como su historia se ha convertido en una de las más aplaudidas de los últimos años. Se trata de una buena historia para aquellos que buscan una trama oscura dentro de la fantasía y cuya ambientación presente a todo tipo de criaturas terroríficas y escenas de acción fascinantes.

Sin embargo, no podemos pasar por alto el hecho de que esta serie no es simplemente una propuesta de animación bonita, sino que su historia así como la profundidad de sus personajes es fascinante. Por ello, es una propuesta interesante para todos los fans del anime, sobre todo para aquellos que buscan una trama con la que cubrir la falta de ‘Attack on Titan’.

God Eater | Ufotable

La acción de esta propuesta resulta fascinante puesto que nos presenta un mundo post-apocalíptico en el que los humanos deben luchar contra terribles monstruos con intención de sobrevivir. El protagonista de esta aventura, Lenka Utsug, forma parte de la organización Fenrir y aunque de carácter impulsivo y complicado, tiene un sentido de la justicia bastante marcado. Por ello, nos propone una historia apasionante y una buena alternativa para aquellos que buscan a alguien que tenga un aspecto similar a Eren Jaeger en lo que respecta al carácter.

Code Geass: Lelouch of Rebellion | Sunrise

Considerado por muchos fans del anime como uno de los mejores animes de la historia, se trata de una de las historias que puede hacer parecer que menos relación tiene con ‘Attack on Titan’. Sin embargo, también presenta una poderosa historia sobre un grupo de personas que se enfrentan a todo tipo de peligros con intención de salvar su hogar.

En esta obra realmente la acción se centra en un mundo donde el Imperio Británico se ha hecho con una gran parte del mundo. Por ello, una organización rebelde de japoneses trata de liberar su tierra de los invasores. Así es como tenemos un anime donde la acción tiene espacio para los mechas, las batallas épicas e incluso las intrigas políticas.