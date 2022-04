Este juego de ‘Attack on Titan’ ha sido desarrollado por fans y puede ser tuyo completamente gratis

Actualmente es imposible no conocer el nombre de ‘Attack on Titan’, después de todo, su serie ha llegado a lo más alto de formas completamente inesperadas. Tanto su historia como su acción ha logrado atraer a una gran comunidad de fans que no han perdido detalle de su arco. Sin embargo, en lo que respecta a videojuegos, hay quienes quieren vivir un poco más de la acción de esta obra, tal y como ha demostrado un pequeño grupo de fans.

Decididos a dar vida a un proyecto mucho más grande de lo visto hasta ahora, un grupo formado por cuatro amigo ha creado ‘Swammys Attack On Titan Fan Game’, un pequeño juego desarrollado en Unreal Engine 4 con un concepto bastante básico. Y es que su misión es la de animar a los jugadores a combatir al puro estilo de los soldados contra los imponentes titanes, dejando a un lado el intento de crear una base narrativa.

Lo sorprendente de esta obra es que, para muchos, se ha convertido en uno de los mejores juegos porque no trata de cubrir la historia o contar lo mismo que hemos visto hasta ahora. Simplemente nos propone lo que realmente deseamos que es acabar con los grandes titanes para disfrutar de una jugabilidad completamente única y fascinante para vencerlos siendo un valiente soldado.

Por supuesto, este proyecto modesto no ha hecho más que empezar ya que sus desarrolladores van actualizando poco a poco sus mapas así como a los enemigos. Lo llamativo es que apuesta por la vista en primera persona, esencial para lo que quiere proponer donde la intención es que, a pesar de su simpleza, los jugadores tengan la sensación de que viven algo grande.