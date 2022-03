La criatura prehistórica que hace aparición en 'Attack on Titan' y da respuesta al origen de los titanes

Desde el comienzo de ‘Shingeki no Kyojin’, mejor conocido como ‘Attack on Titan’, han quedado muchas incógnitas presentes. Por una parte nos encontramos con algunos extraños cameos en el anime que solo los fans del manga llegaban a comprender realmente. Pero también nos hemos visto con alguna pregunta que ha estado presente durante mucho tiempo relacionada con el origen del poder de los titanes y cuya respuesta resultaba confusa tanto para los personajes de la propia obra como, en sí, para los fans.

Antes de seguir con la explicación, debemos avisar que esta historia trae consigo acontecimientos que se desvelan en el magna 137 y del que, por ahora, no hay detalles en el anime. Por ello, en caso de que no quieras tener algún tipo de spoiler o cualquier detalle que pueda estropear tu experiencia, te recomendamos que no sigas leyendo desde este mismo punto.

El origen de los titanes explicado en un ser prehistórico

A la hora de hablar del origen de los titanes, este acto se nos presentó de dos formas. Mientras que por una parte Marley afirmaba que la fundadora, Ymir Fritz, obtuvo este poder tras un pacto con el demonio de la Tierra. Sin embargo, por otra parte fue Eren Kruger el que indicó que Ymir simplemente había entrado en contacto con el origen de la materia orgánica. Sea cual sea el punto, ambas acaban en lo mismo, con el poder de los titanes dentro de ella y que, una vez murió, este poder se fue traspasando de generación en generación durante casi 2000 años.

Fue en el capítulo 122 del manga donde se mostró la verdadera historia de Ymir, revelándose cómo adquirió el poder de los titanes. Esto sucedió cuando se lanzó al estanque debajo de un árbol con la intención de ocultarse de aquellos que la seguían. Fue entonces, cuando murió, cuando un extraño ser con la forma de una espina dorsal se acercó y, al salir del agua, esta no solo estaba viva, sino que además se había convertido en la primera de los titanes. Esto creaba confusión entre los lectores porque, ¿qué es exactamente esa criatura?

Hallucigenia: la criatura que dio origen a los titanes

Fue en el capítulo 137 del manga cuando se mencionó por primera vez el nombre de Hallucigenia. ¿De qué se trata? Es un animal de cinco centímetros de longitud que vivió en la era Paleozoica, hace ya más de 500 millones de años. Como bien puedes suponer, se trata de uno de los primeros habitantes de su planeta y cuya extraña forma hizo que fuese complicado durante mucho tiempo poder clasificarlo.

Este ser habitaba en las aguas, lo que parece que mantuvo Isayama, el mangaka de ‘Attack on Titan’, en su obra. Eso sí, el gran cambio se produjo en el momento en el que se detalló su tamaño donde este ser en el mundo de los titanes podía llegar a tener un tamaño colosal. Sin embargo, se trata del ser que inspiró a Isayama para dar vida al origen de los titanes y, con ello, a la criatura que, con intención de multiplicarse, creó a los titanes.