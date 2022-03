El curioso cameo del anime ‘Attack on Titan’ que pidió el propio mangaka

Una de las series anime que más está destacando este año es, sin ninguna duda, ‘Attack on Titan’. Fue a principios de enero que comenzó a emitirse la 2 parte de su temporada final, dándonos poco a poco más información de cuál será el desenlace de esta increíble historia. Por el momento ya sabemos el origen de los titanes y muchos más detalles sobre cómo va a estar enfocada su batalla final, además de que hemos visto algunos cameos de los más llamativos para los fans.

Si bien algunos fans se perdieron este pequeño detalle, en uno de los últimos capítulos de ‘Attack on Titan’ podemos ver un cameo de lo más peculiar. Este tiene lugar en el capítulo 78 de la serie anime, conocido en España bajo el nombre de ‘Hermanos’ y tiene que ver directamente con Eren Jaeger, protagonista de esta obra.

Este particular cameo fue petición del propio mangaka

A pesar de que se trata de una secuencia a velocidad rápida, en ella podemos ver a otros personajes de la serie con un aspecto totalmente diferente. Estos son Mikasa en su versión más gótica y Armin con un aspecto más intelectual. Para muchos puede ser la primera vez que estos aparecen con este aspecto sin embargo ya que pertenecen a un spin off oficial de la obra ‘Attack on School Castes’ del mismo mangaka que ‘Attack on Titan’.

La aparición de ambos personajes con este estilo tan diferente fue a raíz de una petición del propio Hajime Isayama. Esto mismo lo confesó el director de la serie anime de en la cuarta temporada, igual que la escena de la sauna, la cual aparece justo antes de la aparición de los dos amigos de la infancia de Eren.

En relación a esta escena, el director Yuichiro Hayashi comentó que no aparecía en la obra original del manga y quería incluirla, a pesar de que perteneciera al spin off, por lo que quería incluirlo a modo factor sorpresa. "Decidí convertirlo en una imagen más fluida. Como si todo tipo de recuerdos se mezclaran. unos con otros caóticamente y pasando a gran velocidad"