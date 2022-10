Amenazan de muerte a un streamer por realizar comentarios negativos de ‘Chainsaw Man’

El manga y anime de ‘Chainsaw Man’ ha demostrado ser uno de los grandes éxitos de este último año. Tanto, que no ha tardado demasiado en hacerse con una gran comunidad de fans, hasta el punto de que se juntan para seguir en directo el estreno de cada nuevo capítulo. Sin embargo, no para todos los fans estos capítulos tienen la calidad deseada o, al menos, no las relaciones entre los personajes.

Este ha sido el caso de Chibi Reviews, quien en sus redes sociales ha recibido todo tipo de malos comentarios e incluso amenazas de muerte. Todo por un comentario relacionado con el último capítulo de ‘Chainsaw Man’ en el que menciona, directamente, la relación de Denji y Maquimax durante un momento en el que el protagonista se muestra especialmente curioso sobre el tipo de hombre que le gustará a la otra persona.

En un hilo al que el youtuber no ha dudado en responder, tiene varios comentarios relacionados con que algunos usuarios le indican que qué pasaría si se acerca a su casa a ponerle una bomba o, incluso, que esperan que muera mientras duerme. Una serie de amenazas con las que el youtuber se ha mostrado de lo más sorprendido, sobre todo porque ha demostrado ser un buen fan de la lectura manga así como realizar una serie de comentarios sarcásticos.

El youtuber no tuvo miedo a la hora de ir respondiendo a estos comentarios en su directo, hasta el punto de que sus seguidores se han visto aumentando positivamente. Por ello, parece que al tomarlo con humor, el youtuber ha realizado el mejor paso posible. A pesar de que afirma que jamás esperó que su comentario fuese a tener tan mala repercusión o, simplemente, fuese a destacar tanto entre los fans.