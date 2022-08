Estrenos anime agosto 2022: ¿Qué animes se estrenan en agosto en Netflix y Crunchyroll?

Netflix y Crunchyroll no descansan tampoco en verano. Con un mes de julio de lo más interesante, agosto no estará exento de encontrar algún que otro anime más que llamativo para los fans de la animación japonesa. Encontramos menos estrenos que en anteriores meses, es innegable, pero sin duda habrá variedad para todos los gustos, con algún live action muy esperado.

Estrenos anime Netflix en agosto 2022

Kakegurui Twin (4 de agosto)

El próximo 4 de agosto se estrena en Netflix ‘Kakegorui Twin’, una de seria de animación japonesa que se ha convertido en una de las favoritas en territorio nipón. La historia nos lleva hasta la Academia Privada Hyakkou y en la que hay una norma muy estricta: El Bautizo de las Apuestas. A partir de este punto la protagonista Meari desarrollará una obsesión por este tipo de juegos.

DOTA: Dragon’s Blood - Book 3 (11 de agosto)

Tercera entrega de la serie de animación japonesa basada en ‘DOTA’. ‘Dragon’s Blood’ es un anime ideal para conocer más sobre el lore y por ende personajes y universo de uno de los MOBAs más jugados del mundo. Si nunca habéis probado el juego de Valve, disponible gratis en Steam, sin duda el anime os picará el gusanillo.

Tekken: Bloodline (18 de agosto)

Los fans de la franquicia ‘Tekken’, no pocos precisamente, están de enhorabuena. ‘Tekken: Bloodline’ es el regreso a la animación de una de las sagas más importantes del género de la lucha. Netflix apuesta por una historia comprendida entre los dos juegos más importantes de la marca, ‘Tekken 2’ y ‘Tekken 3’. Por supuesto no faltará la presencia de grandes personajes de sobra conocidos como Jin Kazama, Heihachi Mishima u Ogre.

Fullmetal Alchemist: Revenge of Scar (20 de agosto)

Encarrilando el final de mes, Netflix dará la bienvenida a ‘Fullmetal Alchemist: Revenge of Scar’, nueva entrega de la trilogía que culminará este mismo año. Este live action ha sido uno de los más aclamados en Japón, recreando fielmente las aventuras de Edward y Alphonse Elric.

Estrenos Crunchyroll para agosto 2022

En lo que a los estrenos de anime en Crunchyroll no tenemos tanta información. Si bien la plataforma presentó hace tiempo las nuevas series de animación que llegarían mediante su agenda de 2022, no se ha concretado la fecha para los mismos. Eso sí, podéis respirar tranquilos pues encontramos marcas muy conocidas entre ellas, con especial mención a los cinco OVAs de ‘My Hero Academia’.