Cinco animes basados en videojuegos que no te puedes perder

Los videojuegos y la animación japonesa están más unidos que nunca. En los últimos años hemos podido disfrutar de animes que abrazan la temática de los videojuegos desde un punto de vista más que interesante, llevando a sus personajes de la realidad a mundos que parecen sacados de cualquier JRPG. Ahora bien, ¿qué ocurre con aquellas franquicias que directamente son adaptadas a anime?

Al contrario de lo que muchos puedan pensar, existen animes que han sabido plasmar a la perfección la estética, temática y definitiva la esencia de los videojuegos en los que se basan. A día de hoy podemos encontrar auténticas joyas en este campo que son de carácter obligado no sólo para los amantes de los videojuegos, por supuesto, sino también para cualquier seguidor de la animación nipona. Estas son nuestras cinco recomendaciones.

Castlevania

Ha sido una de las series más sonadas en los últimos años. Y no es para menos. Netflix ha hecho un trabajo redondo al adaptar la marca de Konami al formato anime. El resultado es sobresaliente, con un marcado ritmo y una historia francamente adulta en la que no falta gore y sangre por doquier. ¿Pensabas que los videojuegos de ‘Castlevania’ eran para todos los públicos? Tal vez la adaptación de Netflix te haga cambiar de opinión.

Devil May Cry

La espectacular franquicia de Capcom ‘Devil May Cry’ también tiene el honor de haber recibido una adaptación a la altura de su leyenda. Eso sí, al contrario que el caso anterior tenemos que irnos muy atrás en el tiempo. Y es que el anime de ‘Devil May Cry’ es de 2007. Consta de un total de 12 episodios pero os prometemos que no decepciona, plasmando a la perfección la esencia de la franquicia.

Pokémon

Ash y Pikachu, de Pokémon | Getty

¿De verdad alguien dudaba que ‘Pokémon’ no iba a estar en el top de mejores animes basados en videojuegos? Las aventuras de Ash llegaban al mismo tiempo que el videojuego original para Game Boy. Poco hay que decir para una de las series más longevas de la historia de la animación, la cual sigue en activo, superando la barrera de los 1.000 episodios. Aunque tiene altibajos, las aventuras de Ash y compañía por Kanto como en ‘Pokémon Rojo/Azul’ son inolvidables.

[[H3:DOTA: Dragon’s Blood]]

‘DOTA’ es un juego complejo y no para todo el mundo. El legendario rival de ‘League of Legends’ se ha granjeado toda una comunidad dedicada que aún a día de hoy sigue contando con defensores a ultranza del MOBA de Valve frente al de Riot Games. Más allá de las diferencias entre uno y otro, la adaptación ‘Dragon’s Blood’ es ideal para todos aquellos que quieran profundizar en el lore del videojuego.

Arcane

Y hablando del rey de Roma. ‘Arcane’ se ha consagrado no sólo como la mejor serie de animación de la historia basada en un videojuego, sino también una de las más grandes jamás hechas. Sí, sabemos que nada en la fina línea de la animación japonesa u occidental; pero dado que hablamos de productos basados directamente en videojuegos nos parecía poco más que obligado hablar de ‘Arcane’. Una auténtica obra maestra que ha encandilado tanto a fans, como a no jugadores, del MOBA de Riot Games.